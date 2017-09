Exitosa la Carrera Imagen 10K en Puebla

Puebla.- Julio César Pérez Morales atravesó la meta y ganó, a tan sólo en el minuto 31 con tres segundos, la décima primera edición de la Carrera Imagen 10K de Puebla, la competencia número 80 organizada por Grupo Imagen.

Se sabe que la Carrera Imagen es de las mejor organizadas

En Puebla, dicha carrera es uno de los mejores eventos para los corredores, pues así lo señalan.

"Nos da a todos los corredores ganas de trabajar para ganarla, la semana pasada corrí el Maratón, no me fue bien, quedé en el lugar 19, me quedé con la 'espinita' y pues por eso me animé a venir a la de Imagen, para subir al podio”, dijo Julio César Pérez.

Cabe mencionar que Grupo Imagen ha organizado 80 carreras en todo el país mexicano

17 han sucedido en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México

11 en Puebla y Querétaro

6 en Tampico y

1 en Veracruz

De entre los cerca de 200 mil corredores que han atravesado la meta de la Carrera Imagen 10K, el que más lo ha hecho es Pablo Carrillo, periodista de Grupo Imagen, quien señaló que es increíble llegar a 80 carreras, puesto que es un sueño hecho realidad para él, y que además recordó a su queridísimo amigo Carlos Cárcer.

“Es una gran felicidad, vamos llegando a cerca de 200 mil cruces de meta. Como pueden atestiguar los corredores, hay mucha gente que corre sin número, no importa. El chiste es que la gente participe, se active y hagamos algo todo para sacar al país del problema que tenemos, que es la obesidad, el sedentarismo”, así lo externó Carillo.

Cabe destacar que la única ocasión en la que no ha participado Pablo Carrillo, en una de las Carreras Imagen 10K, fue en Monterrey, ya que esa vez fue enviado a cubrir el evento del Súper Bowl.

"Van 79 carreras de mi parte, los años no pasan en balde, ya son 17 años corriendo y el chiste es seguir, terminarlas bien. Correr es una bendición, que te ayuda a tener salud y estar por todos lados activo, es la fuente de la juventud. La única que no corrí fue en Monterrey, que coincidió con el Súper Bowl y me mandaron por trabajo. Hoy corrí lastimado, pero con todo, cumpliendo”, señala Carrrillo.

En Puebla, Julio César Pérez ganó la décima primera edición de la Carrera Imagen 10k Puebla.

El corredor poblano inició en el atletismo porque en el fútbol le faltaba velocidad para alcanzar a sus marcadores, le gustó más ganar en la carrera a sus competidores, que concentrar su esfuerzo en perseguir un balón.

Jugaba fútbol y no alcanzaba a mis competidores. Entonces, como quería agarrar mejor condición me metí a entrenar velocidad. Me di cuenta que lo mío es correr y no el fútbol”, agregó Julio César Pérez.

Por su parte, Angelica Sánchez Ibarra, la gana por segunda ocasión en la rama femenil, con un tiempo de 38 minutos con 49 segundos.

Estas es la lista de los ganadores:

En la Varonil

Julio César Pérez - 31:03

Hugo Romero Méndez - 31:48

Jhovany Hernández Juárez - 32:13

En la Femenil

Angélica Sánchez Ibarra - 38:49

Estela Estrada Lerma - 39:28

Maria del Rocío Navarro - 39:46

Gracias por sumarte a la Carrera Imagen 10k Puebla #DiNoAlSedentarismo pic.twitter.com/ZWJbe7XouC — Imagen Radio (@Imagen_Mx) 3 de septiembre de 2017