"Expo León" fue víctima de ladrones: Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Ladrones otra vez hacen de las suyas, esta vez en la "Expo León" ubicada en la calle Morelos en la zona centro, a un lado de la Presidencia Municipal.

Fue la madrugada de ayer cuando delincuentes entraron a las instalaciones de la feria comercial, para llevarse artículos que estaban en venta en varios locales de las instalaciones, entre ellas, bolsas, zapatos, ropa, cinturones, carteras, hasta productos para la piel y herbolarios.

Varios miles de pesos se llevaron valuados en la mercancía robada.

Foto: El Mañana.com Local en el interior de la "Expo León"

Por cada local se llevaron entre cinco mil y siete mil pesos aproximadamente en mercancía, los locatarios afectados son Jesús "N", Teresa "N", Laura Patricia "N" y Guadalupe "N", mismos que presentaron una demanda ante la Fiscalía especializada.

A las 9:00 horas de ayer los locatarios se dieron se percataron del despojo, cuando iniciaban sus labores y vieron que les hacia falta mucha mercancía.

Foto: El Mañana.com Locatarios afectados en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado

Cabe mencionar que el pasado lunes se registro el primer robo en el mismo lugar pero como no fue en magnitud decidieron no denunciarlo ante las autoridades pensando que el suceso no volvería a pasar, sin embargo los propietarios de los locales,se volvieron a llevar la desagradable sorpresa.

Con información de El Mañana.com