Fallece hermana de Joaquín López Dóriga

Ciudad de México.- En redes circuló la noticias que el domingo pasado murió María Cristina López Dóriga, hermana del periodista Joaquín López Dóriga, las causas de la muerte, aun se sabe la causa de deceso.

En Twitter, políticos expresaron sus condolencias al también locutor de Radio Fórmula, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto.

“Mis más sentidas condolencias a Joaquín @lopezdoriga y a su familia por el sensible fallecimiento de su hermana María Cristina. Descanse en paz”, tuiteó el titular del ejecutivo.

Mis más sentidas condolencias a Joaquín @lopezdoriga y a su familia por el sensible fallecimiento de su hermana María Cristina. Descanse en paz. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 7 de enero de 2018

Mis mas sentido pésame para la familia López Dóriga, particularmente para @lopezdoriga, por el fallecimiento de su hermana Cristina, a quien recordaremos con aprecio y respeto. Mis oraciones para todos ellos. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 8 de enero de 2018

Otros personales políticos como el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Resa, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez y el expresidente Felipe Calderón, se han solidarizado con el comunicador.

Un abrazo a Joaquín @lopezdoriga por la irreparable pérdida de su hermana María Cristina López Dóriga. Descanse en paz. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 7 de enero de 2018

Joaquín López-Dóriga no se ha expresado al respecto en sus redes sociales. No se han informado las causas del deceso.

Le mando mi más sentido pésame a mi querido @lopezdoriga por el fallecimiento de su hermana Cristina. A sus hijas un abrazo con todo mi cariño. QEPD — Maxine Woodside (@maxwoodside) 7 de enero de 2018

Lamento mucho el fallecimiento de María Cristina López-Dóriga de Cancino, hermana de mi querido amigo Joaquín @lopezdoriga. Mi sincero pésame y un fuerte abrazo solidario. — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) 7 de enero de 2018 He recibido amenazas, pero no les hago caso: López Dóriga

Joaquín López Dóriga reconoce haber recibido algún tipo de amenaza, sin embargo, prefiere no hacer caso.

En entrevista con algunos medios de comunicación en la Ciudad de México, el reconocido periodista habla levemente de haber sido objeto de amenazas.

"Sí por supuesto, por supuesto que sí; pero no le hago caso. No les hago caso porque no les puedes dar el gusto de hacerles caso, no les puedes dar el gusto de darles esa importancia."

López Dóriga considera que la política es un mundo donde los amigos son de mentiras y los enemigos son de verdad.

Añade: "La política es la expresión más acabada del cinismo y de la hipocresía, es un mundo donde los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. Cinismo es el que comete una atrocidad y se jacta de ello."

Para él, una de las personas que más admira en el mundo de la política es el señor Gilberto Borga Navarrete, y se refiere a él como "un hombre extraordinario".

En otros temas, el periodista reconoce que si tuviera la oportunidad de ser invisible durante 24 horas, esto haría.

"Entrar en un cónclave del Vaticano, escuchar una reunión del gabinete de Trump y estar en el momento en el que un Presidente de México informa al que va a ser el candidato presidencial".