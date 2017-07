Felipe Calderón se subió a go kart para competir y ¡ganó!

México.- El día de ayer, el expresidente de México. Felipe Calderón, aficionado del automovilismo, dejó las gradas donde se le puede ver como como espectador, para subirse a un Go-Kart y competir en una carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual ganó en su debut como piloto.

Felipe ganando. Foto: Twitter

Corrió y ¡ganó!

La competencia celebrada ayer y que forma parte de las actividades del Grand Prix International tuvo como invitado de lujo al exmandatario, quien fue rival de comunicadores deportivos y otras estrellas, quienes también se subieron a un kart.

“Me queda muy bien ganar en algo que me gusta tanto,que es el automovilismo”, señaló Calderón.

Muchas gracias @marcotolama por la invitación y felicidades a @AutoyPista por la organización y cobertura en general del automovilismo. https://t.co/qEUezikRNB — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 3 de julio de 2017

Felipe Calderón. Foto: Twitter

Calderón Hinojosa mostró sus habilidades en la pista para superar al resto de competidores y recibir la bandera a cuadrados en su debut como piloto de kart

Pese a que durante su ciclo presidencial la Fórmula 1 no llegó, sino hasta hace dos años, Calderón asegura que el automovilismo deportivo ”Es un deporte que puede aportar recursos a nuestro país”, pues no hay competencia automovilística en nuestro país donde no haga acto de presencia.