Fin de festejos deja 10 cuerpos sin vida en Guerrero

Chilpancingo, Gro..- Durante Nochebuena y Navidad, fueron asesinadas 10 personas en distintos puntos de Guerrero, de acuerdo con los reportes seguridad pública.

En Acapulco, en cuatro hechos diferentes fueron asesinadas cinco personas. La mañana del 24, en la colonia Juan R. Escudero, hombres armados llegaron y atacaron a una persona que estaba lavando su auto afuera de su casa. Ya por la noche, en la víspera de la Navidad, dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en la colonia Nueva Era, donde elementos de la policía encontraron a uno de ellos con las manos atadas hacia atrás.

En la colonia 20 Noviembre, fue hallado otro hombre asesinado. El cuerpo tenía un torniquete en cuello, amarrado de manos y pies y junto fue encontrado un mensaje escrito en una cartulina.

Foto:DEBATE

En la colonia Generación 2000 fue hallado el cuerpo de un hombre embolsado detrás de un motel y muy cerca de una zona de restaurantes. De acuerdo a informes de seguridad, Acapulco se ha mantenido con una de las ciudad más violenta. Según datos de Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre en el puerto han sido asesinadas más de 800 personas.

En la comunidad de Zacacoyuca, en el municipio de Iguala, la mañana del lunes fueron hallados cuatro cuerpos a la orilla de la carretera estatal que va hacia la comunidad de Paintla del Zapotal, sobre la carretera federal México-Acapulco, donde se encontró un mensaje, que no fue revelado por las autoridades.

Foto:DEBATE

Por la tarde, en Iguala también, a dos cuartas del centro, fue asesinado a tiros un taxista. Según el reporte policiaco alrededor de las 12:30 del medio día hombres armados le dispararon al chofer y huyeron sin ser identificados ni capturados.

En tanto en la comunidad de Tlaxcalac, en Huitzuco, en la región norte del estado, fue encontrado el cuerpo de un hombre presuntamente lapidado.

En lo que va del año en Guerrero han sido asesinadas más de 2 mil 200 personas, en hecho vinculados a la delincuencia organizada.

Obispo de Chilpancingo se reúne con el crimen organizado

Chilpancingo.- El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, se reunió con el líder del Cártel de la Sierra, Isaac "N" El Señor de la I, uno de los criminales más peligrosos de Guerrero.

En entrevista, el obispo explica que la reunión fue una mediación que tuvo que hacer para garantizar que los niños no perdieran más clases y los sacerdotes pudieran oficiar. “Ciertamente me he relacionado, he visto a estas personas de la delincuencia, con esa finalidad de proteger a los sacerdotes. Cuando ha habido necesidad de verlos los he visto, por ejemplo, ustedes saben que hace tres o cuatro meses se pusieron las cosas muy delicadas allá en la Sierra, y entonces no dejaban ni entrar a los profesores ni a los sacerdotes y tuve que ver a este señor para que nos ayudara, y gracias a Dios hubo un buen entendimiento y ya pueden entrar los sacerdotes ahí”, dijo.

Foto: El Universal

Como lo informa El Universal hace más de dos años, Rangel Mendoza llegó a administrar la diócesis que abarca los territorios más conflictivos de Guerrero: Chilapa, Chilpancingo, la Sierra y parte de la región norte, en disputa por los grupos delictivos de Los Rojos, Los Ardillos, el Cártel de la Sierra, Los Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Tequileros.

Desde su llegada a Guerrero criticó la estrategia de seguridad, ha señalado que los narcotraficantes y los políticos están aliados; que dialogan en lo oscuro, aunque lo nieguen en público, y también ha dicho lo que ningún político se atrevería a decir, aunque lo haga: que dialoga con los criminales.

Foto: El Universal

Hace cuatro meses (relata el obispo en entrevista), se reunió en la Sierra con El Señor de la I, atrincherado en la Sierra de Guerrero, zona infestada de cultivos de amapola. Reiteró que está dispuesto a dialogar, a mediar con delincuentes para apaciguar Guerrero y añadió: “Sé de varias presidencias municipales donde han estado impuestos los candidatos de parte del narcotráfico, como algunos diputados también. Ciertos políticos en Guerrero están apadrinados por grupos de narcotraficantes”.

Entre los políticos acusados de vínculos con la delincuencia organizada está José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, quien puso la presidencia al servicio de los Guerreros Unidos, detenido en noviembre de 2014.

Foto: El Universal

El 6 de diciembre, el papa Francisco nombró a Rangel Mendoza administrador de la Diócesis de Altamirano, en la Tierra Caliente, mientras nombran a un nuevo obispo.

El anterior obispo, Maximino Martínez Miranda, dejó la diócesis por la inseguridad, pues en la región han asesinado a tres sacerdotes y al mismo prelado intentaron secuestrarlo.