Firmas de convenios en Acapulco

Acapulco.- México es un país de jóvenes y por ello un hombre o mujer que inicia una actividad empresarial por muy modesta que sea, seguramente va a ser un mexicano exitoso, aseguró el gobernador Héctor Astudillo Flores, al firmar los convenios de colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud que encabeza, José Manuel Romero Coello y el director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Mario Zamora Gastélum, para la creación del programa "Crédito Joven" que beneficia al agro guerrerense.

Foto: cortesía

Teniendo como marco la asistencia de jóvenes de toda la República Mexicana, en su mensaje el mandatario guerrerense hizo un llamado a seguir fortaleciendo el acceso a los créditos financieros a este sector de emprendedores del campo y potencializar su producción y la generación de empleos.

Durante este evento efectuado el Forum Mundo Imperial, el Ejecutivo estatal mencionó que aun cuando el país no ha encontrado la fórmula correcta para ofrecer alternativas a los jóvenes, estoy convencido que fortaleciendo las instituciones, podremos ayudar a este importante sector.

Astudillo Flores, precisó que "Guerrero es un estado con problemas como todos, pero es un estado maravilloso, donde los jóvenes son prioridad para el gobierno, por eso hay que orientarlos, apoyarlos, generar espacios de participación correcta".

Foto: Cortesía

El gobernador añadió que es necesario que las instituciones se fortalezcan para la atención a la juventud que es el presente y futuro del país y añadió que una institución como Nacional Financiera ha seguido un proceso de mucha dignidad y que está ayudando realmente al país, a muchos hombres y mujeres y familias que están en el campo.

En su intervención, el director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Mario Zamora Gastélum, destacó que el Programa "Crédito Joven", producto de la firma de colaboración se ha podido consolidar gracias al fondo de garantía creado en Guerrero por el gobernador Héctor Astudillo Flores, permite acceder al crédito aun cuando el interesado no cuente con todos los requisitos, por lo que en Guerrero se han otorgado más de 400 millones de pesos en préstamos y se espera que al finalizar el presente año se llegue a la cifra de 500 millones.

Foto: cortesía

Zamora Gastélum, agregó que "me da gusto firmar este convenio, usted es un gobernante trabajador, transparente, algo que no es común, un gobernador que sabe que no es un estado fácil que tiene retos complicados y que en lugar de esconder la cara, les hace frente, por eso estamos contentos de estar aquí".

Durante la firma de los convenios de colaboración, el gobernador Héctor Astudillo, el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello y el director general de Financiera Nacional, Mario Zamora, entregaron de manera simbólica los créditos a jóvenes emprendedores del campo como es el caso de Sadiel Bello Salazar, quien siembra maíz en 14 hectáreas de la Costa Chica y a la respecto dijo: "gracias a Financiera Nacional, ahora estamos más capitalizados, ahora somos una empresa más fuerte y con ganas de crecer".

Foto: Cortesía

Cabe mencionar que la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano del Emprendedor y Nacional Financiera de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, tiene el objetivo de consolidar la apertura de los créditos a jóvenes emprendedores en el país que generen empleos y una mayor productividad en sus negocios.

De igual manera, el convenio entre el gobierno del estado de Guerrero y el Instituto Financiero permitirá fortalecer los apoyos al campo guerrerense y a los productores juveniles de manera transparente y con un bajo interés de préstamos.

Foto: Cortesía

A este evento acudieron Acompañaron el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Juan José Castro Justo, el secretario de Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera, el secretario de la Juventud y Niñez, Humberto Díaz Villanueva, el delegado de Sedesol, Armando Soto Díaz y el diputado local, Samuel Reséndiz Peñaloza y Alejandro Delgado Anaya, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor.