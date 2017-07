Fiscalía General del Estado 'no hace nada'

Veracruz, México.- El director de la Unión Mexicana de Redes Sociales, Jorge Torroella Torres dio a conocer que de las 50 denuncias que recibe la La Fiscalía General del Estado (FGE), por robos a casa-habitación la mayoría de los casos no son resueltos con el argumento de que el sistema se encuentra colapsado.

Argumentan que el sistema se encuentra colapsado.

“Cuando fuimos a la Fiscalía a presentar la denuncia nos dimos cuenta que había más de 50 personas denunciando, los mismos fiscales nos acabaron diciendo que el sistema está colapsado y no hay manera de darle seguimiento a tantas denuncias porque es imposible”, expresó.

No atiende las denuncias / Foto: Formato Siete

Comentó que la justicia pronta y expedita en Veracruz solo se aplica en casos de gente importante o de renombre, pero para los demás habitantes no hay respuesta favorable.

"La corrupción que impera entre los policías, fiscales y peritos es tal, que a cambio de dar seguimiento a una investigación exigen a las víctimas el pago de cantidades de dinero con el pretexto de lograr recuperar sus pertenencias", informó el funcionario.

Caso contrario llevan a cabo una serie de gestiones lentas, burocráticas y desatienden a la ciudadanía explicándoles que se trata de un robo menor.

La gente ya no denuncia por que no les resuelven sus problemas / Foto: AVC Noticias.

Asimismo explicó que la misma gente ha expresado que ha elegido no denunciar porque las autoridades no les resuelven nada, después de un largo tiempo de insistir la respuesta que les dan es que 'sino hay billete no se mueven'.

A la vez, denunció que se tiene información que operan bandas de criminales dedicados a contratar delincuentes en diversas regiones del estado de Veracruz para cometer actos ilícitos.

Finalmente conminó a los ciudadanos a crear redes de colonias para defender su patrimonio, armarse con herramientas tecnológicas para comunicarse con sus vecinos y alertar a las corporaciones cuando algún delincuente pretenda hurtar sus patrimonios.

Información: AVC Noticias

