Flamazo de pipa deja 5 heridos en Tlalixcoyan

Veracruz.- Una pipa de gas se incendió en una zona poblada del municipio veracruzano de Tlalixcoyan.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, 28 de diciembre en la avenida Libertad esquina con la carretera Ricardo Fernández Villegas de la colonia Úrsulo Galván.

La pipa de una empresa distribuidora de gas se incendió en calles del poblado, por lo que decenas de personas abandonaron sus viviendas; en tanto elementos del Heroico

La explosión alcanzó un radio de 30 metros, lo que provocó que varias personas salieran lesionadas, cuatro casas con daños y tres vehículos incendiados.

De acuerdo al enlace regional de la Secretaría de Protección Civil en la Región Veracruz-Boca del Río, Rafael Miravete Gutiérrez, comentó que no se trató de una explosión sino de un flamazo que fue ocasionado, cuando la pipa de cinco toneladas de la empresa HidroGas de Veracruz, reponía el combustible a un inmueble.

"Fue un flamazo en una pipa de gas, no hubo explosión porque no está abierto el autotanque, el flamazo alcanzó aproximadamente 30, 40 metros; tenemos cuatro viviendas que se incendiaron, entre ellas un restaurante, hasta este momento no tenemos personas fallecidas".

En el lugar, al momento del arribo de autoridades no se encontró a los operadores de la pipa, por lo que se tendrá que esperar hasta los resultados del peritaje para averiguar las causas de este flamazo.

Luego del reporte, arribaron bomberos de Boca del Río y bomberos de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo a información que otorgó el doctor Abel Hernández Viveros, los lesionados son los siguientes.