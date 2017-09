Fue una fantasía, esta es la verdadera Frida Sofía

México (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Marina confirmó que no existe una niña llamada "Frida Sofía" enterrada entre los escombros del derrumbe del colegio Enrique Rébsamen.

La dependencia menciona que sí hay una persona que posiblemente esté con vida, pero podría tratarse de una persona de intendencia desaparecida

“Queremos informarles que con base en los equipos que tenemos, en todos los medios de rescate, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre y fotografías de como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida”, dijo Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina.

El funcionario señaló que la Secretaría de Educación Pública, la delegación Tlalpan, la Semar y la Sedena han realizado un conteo de los alumnos con la dirección de la escuela y “tenemos la seguridad que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas”.

“Solamente del personal de intendencia tenemos una adulta que sposiblemente fuera quien nos da los rastros”, agregó

El funcionario puntualizó sobre la versión de que exista una niña llamada Frida Sofía “nosotros no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esta versión, y no creemos, estamos seguros de que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con la Secretaría Educación Pública, la delegación y con la escuela”.

Estas son las noticias mientras se mantuvo la probabilidad de que era una niña la que seguía atrapada bajo los restos del Colegio Rébsamen , ahora se sabe que probablemente se trate de una mujer adulta:

Los delicados esfuerzos para llegar a una niña atrapada entre los escombros de su escuela se han prolongado hasta la mañana de este jueves, la esperanza de los rescatistas ver sus dedos moviéndose.

Un elemento de la brigada humanitaria de rescate de “Los Topos” dijo que ya tuvo contacto con “Frida Sofía”, la menor atrapada en los escombros, de la escuela Enrique Rébsamen, que dejó el sismo de 7.1.

Hasta ahora el rescatista se comunicaba con “Frida” por medio de golpes. Él le preguntaba algo y la menor contestaba con toques.

El contacto se dió a través de un aparato que asemeja a un micrófono que permitió escuchar con atención la zona de rescate. Con este implemento se pudo determinar que también se escucharon más voces, por lo que se cree que “Frida”está acompañada y son por lo menos tres.

La pequeña Frida Sofía tiene 12 años y permanece atrapada bajo los escombros de lo que era su colegio, dio signos de vida.

Asimismo los rescatistas señalaron que la menor está con vida, lo confirmaron a través del scanner que registró temperatura adentro de lo que era el colegio Rébsamen.

Los trabajos de rescate tiene poco menos de 48 horas con la esperanza de sacar a la pequeña con vida.

Por horas no lograron nada. Entonces llegó la luz del día y con ella un poco de esperanza.

Rescatistas que pasaron la noche en busca de sobrevivientes debajo de los escombros de una escuela en el sur de la Ciudad de México localizaron la mañana del miércoles con vida a una niña.

La televisión mexicana mostró cómo los rescatistas trabajaban para remover los restos de la escuela Enrique Rébsamen para llegar hasta la pequeña.

Los conductores de Foro TV señalaron que le gritaron que moviera su mano y así lo hizo.

Elementos de la agrupación "Topos" junto con efectivos del Ejército Mexicano y ciudadanos voluntarios intentan rescatar a una niña de ocho años que está sepultada por una loza en el Colegio Rébsamen.

La información proporcionada por los rescatistas, detalla que al menos está en un espacio de 45 centímetros, lo que complica que los "Topos" ingresen a este lugar.

Los rescatistas llevan dos horas trabajando para sacarla con vida, sin embargo, debido a que sobre ella está una loza los intentos para sacarla se ha complicado, en el mismo espacio los aparatos térmicos que se utilizan para detectar calor humano, han detectado otros tres cuerpos con vida.

Los cuerpos de 21 niños y cuatro adultos habían sido retirados antes de la pila de concreto en que quedó reducida la escuela primaria y secundaria de tres pisos. El presidente Enrique Peña Nieto había dicho que también se buscaba a otros 30 menores desaparecidos.

Con la ayuda de vigas para prevenir desmoronamientos pudieron abrir un hueco para ingresar al edificio mientras por momentos pedían silencio para escuchar los posibles pedidos de ayuda sobrevivientes.

