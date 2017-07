Gobierno y mineras: un negocio impune

Hermosillo, Sonora.- A pesar de que las empresas mineras se comprometieron al desarrollo económico de zonas como Mazapil, Zacatecas; Ocampo, Sonora; y Eduardo Neri, Guerrero, estos lugares cuentan con más del 20% de su población viviendo en pobreza extrema.

De acuerdo al Anuario 2016 de las actividades extractivas en México publicado por Fundar, más de la mitad de los 22 municipios dedicados a la producción de oro sufre una tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional; mientras que un 76% de ellos supera el promedio de población en situación de pobreza.

Beatriz Olivera agregó que la minería es una de las actividades más contaminantes y generadoras de conflictos en el país y que generó solo un 0.32% de los ingresos nacionales de 2016.

Aunado a este desequilibrio, el sector minero comete muchas infracciones que son ignoradas por la Secretaría de Economía (SE), encargada de sancionar a los que evaden impuestos, inspeccionar obras y llevar un registro de los consorcios mineros.

A pesar de las constantes observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en los últimos ocho años, la SE hace oídos sordos y permite desajustes e injusticias en las empresas mineras.

Un ejemplo claro es la falta de pago de derechos adicionales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que sucedió en 2015 y donde la SE no tomó las medidas necesarias para sancionar a los deudores.

Algo similar ocurrió el años pasado. 59 empresas y grupos mineros evadieron el pago de derechos mineros, por lo que la ASF exigió al SAT que investigara el caso.

Empresas mexicana e internacionales por igual fueron las relacionadas con la omisión del pago: Grupo México, Industria Peñoles, Gold Resources Corporation, Argonaut Gold Inc. y ArcelorMittal.

Impunidad

El pasado 6 de agosto de 2015, Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, derramó accidentalmente 40 mil metros cúbicos de una mezcla de sulfato de cobre y metales pesado en el río Sonora. Tal descuido fue sancionado con solo 23 millones de pesos de multa.

Para tratar de solucionar la situación, la empresa creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para revertir las afectaciones directas de la contaminación a 22 mil personas.

Este tema fue tratado en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevado a cabo el jueves pasado en Ginebra. Ahí se presentó el Informe Final sobre México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.

En el documento se dio a conocer que Grupo México solo ha cumplido con la construcción de una planta de tratamiento de agua de las 28 que se había comprometido a instalar; mientras que la clínica especializada que ofreció "nunca se llegó a completar".

El sector minero cuenta con el privilegio de ser considerado estratégico para la economía nacional, por lo que tiene prioridad sobre las otras actividades, así como una legislación que los protege en caso de conflicto social.

Una superficie de 21 millones de hectáreas es cubierta por las 25 mil 178 concesiones mineras del país, de las cuales mil 609 se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

A su vez, las empresas mineras cuentan con mil 36 títulos de aprovechamiento del agua, equivalente a 436 millones de metros cúbicos anual del vital líquido, otorgados por el gobierno mexicano. Poco más de la mitad es extraída de los estados de Sonora, Zacatecas y Michoacán.

Por si fuera poco, durante el mes de mayo un grupo de diputados priistas presentó una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permitirá a las empresas mineras deducir de sus impuestos 100% de los costos de exploración de yacimientos.

Tal proposición fue justificada por los diputados con la primicia deque México ya no es atractivo para la inversión minera debido a la depreciación del precio de los minerales y la reforma fiscal de 2014.

"Es un cheque en blanco para las empresas mineras, porque les va a permitir invertir grandes cantidades en exploración y recuperar esos costos. La exploración no es una actividad que no perjudique las comunidades o no tenga impactos ambientales", declaró la investigadora.