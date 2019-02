“Gracias mi niña por éstos 5 años de felicidad, ahora brillas en el cielo"

Empalme, Sonora.- Gran consternación ha causado el deceso de la pequeña Ana Sofía, quien murió el pasado domingo cuando viajaba con su padre en una motocicleta.

El lamentable accidente ocurrió cuando el padre de la menor se impactó de frente contra una camioneta que era maniobrada por un adulto de 80 años.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar del accidente y trasladaron a la niña y a su padre a un hospital. Lamentablemente la pequeña falleció minutos después de ingresar al nosocomio debido a traumatismo cráneoencefálico severo; trascendió que no portaba casco al momento del accidente.

Tras el deceso de la pequeña, su madre, Anabell publicó un desgarrador mensaje en las redes sociales para despedir a su hija el cual acompañó con varias imágenes de la pequeña.

“Gracias mi niña por éstos 5 años y 5 meses de felicidad que nos regalaste, te me vas físicamente pero en mi mente y en mi corazón quedan todos esos bellos recuerdos, tus risas, tus pláticas, tus cantos, tus bailes. Ahora brillas en el cielo, brillas tanto como la luna, todas las noches ahí te buscaré, para que me abraces fuerte. No sabes cuánto te vamos a extrañar mi reina, mi shofi hermosa. Me quedo tranquila al saber que di todo por ser la mejor guía en tu vida, la mejor maminga, porque esa hermosa sonrisa no se borrara nunca. Fuiste muy feliz y eso me tranquiliza. Tu hermanito y yo te amamos bebé, vuela alto mi vida entera”, fueron las palabras que Anabell dedicó a su hija Ana Sofía.

Tras la lamentable noticia los usuarios de las redes sociales mostraron su apoyo a Anabell y le desearon pronta resignación.

“Lo siento mucho, se me estremeció el corazón cuando vi la noticia. Dios te de fortaleza, esa hermosa niña será tu angelito por siempre”, escribió un usuario tras la lamentable noticia.