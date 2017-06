Gran Festejo de Unión de Calentanos Radicados en Acapulco

Acapulco.- Una estela roja se desplazaba rompiendo el marasmo que desde las primeras horas de la tarde se había apoderado del Salón Teotihuacán, del Centro Internacional Acapulco. El gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado de su esposa Mercedes Calvo, era el motivo de la algarabía. Vestidos para la ocasión, de rojo, para no desentonar con el orgullo calentano, el mandatario y la presidenta del DIF Guerrero, hacían acto de presencia quebrando el frágil ambiente de solemnidad.

Foto: guerrero.gob

Entre los comensales que se encontraban sentados en sus mesas, desde las dos de la tarde, fueron saludados uno a uno por el gobernador, otros preferían tomarse la foto del recuerdo con él. De fondo, la música con temas calentanos, traían imágenes fugases del terruño o los lugares más conocidos de la Tierra Caliente.

Como cada año, 42 ahora, la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco (UCRA), festejaba un aniversario más.

Foto: guerrero.gob

Los olores se confunden, no es el suave aroma de las mujeres calentanas, de belleza única, sino el aroma de las viandas con platillos de la región que saciarán los gustos más exigentes. Desde los “uchepo”, el de sal, acompañado con crema queso y salsa o el de dulce, el manjar para los niños acompañado con leche. Y que decir del “aporreadillo”, carne seca captada con huevo y salsa de tomate, sin faltar el mole verde de pollo con “tamales nejos”, el mole rojo con sopa de arroz, los frijoles puercos, el queso guisado (de sincho), la carne de cerdo en salsa y el michote de barbacoa de chivo, carnitas de cerdo…que más.

Foto: guerrero.gob

Pero como en todo aniversario no puede faltar la parte solemne, Joaquín Salgado Bahena, presidente de la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco (UCRA), fue el encargado de dar la bienvenida al gobernador Héctor Astudillo y a su esposa. Agradeció el apoyo del mandatario para realizar el 42 aniversario y le expresó que este es un día muy especial para los calentanos radicados en el puerto y dio las gracias por haber asistido.

En su mensaje el gobernador Héctor Astudillo reiteró su compromiso con la Tierra Caliente de Guerrero, en seguir trabajando por el desarrollo económico, bienestar social y no dar ni un paso atrás en la lucha por mejorar la seguridad de las familias que habitan en los nueve municipios que conforman esta región.

Foto: guerrero.gob

El Ejecutivo guerrerense manifestó que es un gusto ver que ustedes conservan sus tradiciones. “Es una fiesta muy bonita con un gran significado. Es de destacarse la unión de la familias que aún cuando tiene sus raíces en la Tierra Caliente, desde Acapulco siguen conservando sus tradiciones”.

Acompañado por el comité organizador, el Astudillo Flores, entregó un reconocimiento por parte de la UCRA al Cronista y Embajador de los géneros musicales denominados, “Sones y gustos de la Tierra Caliente”, el octogenario Arturo Villela Hernández, por su destacada carrera de compositor y aportación en la música y cultura guerrerense.

Foto: guerrero.gob

Al recibir el reconocimiento, el maestro Arturo Villela mencionó que “seguiremos luchando por todas partes en la música, nuestro folklor y nuestra cultura, no hay más que agradecer, sí es es posible que en nuestra tierra se nos reconozca lo que estamos haciendo porque es positivo, no todo es nota roja en Tierra Caliente y en vida me están reconociendo, el Centro Cultural de Ciudad Altamirano lleva mi nombre y es un orgullo que del gobernador recibamos este reconocimiento”.

Foto: guerrero.gob

El gobernador y su esposa Mercedes Calvo, convivieron con los asistentes que en su mayoría radican en este puerto pero tienen sus raíces en Ciudad Altamirano, Arcelia, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán, Tlalchapa y Zirándaro.

Foto: guerrero.gob

Y no podía faltar la venta de productos de la Tierra Caliente, como explica la señora Virginia Ortega de Sotelo, quien además de vender la comida de la región no da una explicación sobre el pan de Tlapehuala, la ciruela seca, los pisanes (huamuchi deshidratado), las judías, el pinole, toqueres, arepas, pasta de mole con almendra, ajonjoli y el casero, dulce o picoso de Telololoapan. Para llevar, el mezcal El Ahuate, huaraches, sombreros, cinta para sombrero, gamusa y llaveros.