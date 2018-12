Hallan carta en cuerpo de mujer que se lanzó de puente con sus hijas

Chihuahua.- En un comienzo, las autoridades determinaron que la caída de una mujer y sus dos hijas de un puente en Chihuahua se trató de un accidente; sin embargo, una carta encontrada en el cuerpo de la madre pone en duda esta versión.

En el cuerpo de Myrtha fue encontrada una carta en la que confiesa ser maltratada por su esposo, quien además, vendía a sus hijas.

La Fiscalía del Estado de Chihuahua descartó que el caso se tratara de un accidente cuando encontraron el escrito en la ropa de la mujer.

#LetyReporta #CdChihuahua Una #mujer perdió la vida, luego de que cayera por accidente del puente vehicular ubicado en el periférico De la Juventud y avenida La Cantera; acompañada de dos menores. Los #niños cayeron sobre su cuerpo, por lo que fueron hospitalizados. pic.twitter.com/udK9E6xeV6 — Lety Villarreal (@Letushqaa) 19 de diciembre de 2018

Acuso a el (sic) señor Carlos Adrián por trata de personas. Vendía a mis hijas.

El acusado en el texto es el esposo de la difunta, se presume después de este hallazgo que esta fue la razón por la que la mujer decidió lanzarse junto a sus pequeñas desde el puente ubicado De la Juventus y La Cantera.

Según la declaración de una de las menores, su madre de 33 años de edad les pidió se aventaran del puente.

Érika González, quien atendió a las niñas dio a conocer que tuvo que ganarse la confianza de la menor.

“Me dijo que no se acordaba de la dirección de su casa, que no se la sabía, pero dijo que su mamá les había dicho que se aventaran del puente y que ella (la niña) había dicho que no porque se iban a hacer daño. Pero que a su mamá no le importó, que agarró a su hermana, la agarró a ella y se aventó”.

Allegados a la familia dicen que efectivamente la mujer sufría maltrato por parte de su esposo, mientras que familiares de Adrián aseguran ella padecía trastorno de bipolaridad, informó El Heraldo de Chihuahua.

Por fortuna, tras el incidente las dos niñas se encuentran estables y recuperándose.