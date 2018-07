Hallan jornaleros hacinados en la Laguna

Agencia Reforma. Matamoros, México.-La coordinación Laguna de Seguridad Pública del Estado solicitó la intervención de la Secretaría de Salud y de la Secretaría del Trabajo, tras detectar que jornaleros agrícolas del sur del País estaban afectados en su salud, que presentaban cuadros de deshidratación y que estaban viviendo en sitios inadecuados.

Al ser trasladados a la Cruz Roja para ser atendidos, dos jóvenes y un adulto dieron a conocer un centro agrícola donde trabajan, así como tres domicilios en donde estaban viviendo alrededor de 200 jornaleros provenientes de los estados de Oaxaca, Hidalgo y Chiapas, detalló el titular de la Coordinación, el Teniente Adelaido Flores.

Llegamos a los tres puntos donde viven y nos encontramos condiciones no adecuadas para la estancia humana

"Encontramos menores de edad y otras tres personas también en condiciones de deshidratación. Debido a las condiciones en que se encontraban, se dio parte a la Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo, que son las que deben de emitir un dictamen sobre el particular".

A través de un comunicado, el Gobierno de Coahuila informó que son alrededor de 50 jornaleros los que están solicitando apoyo gubernamental para regresar a su lugar de origen debido a que no se les respetaron las condiciones en que fueron contratados.

Indicaron que habían llegado a la Laguna desde el pasado 12 de julio para trabajar en un centro agrícola de Matamoros.

"Inspectores de la ST se entrevistaron con más de 50 trabajadores jornaleros, quienes mostraron su inconformidad al decir que no se respetaron las condiciones con las que se les contrató, y citaron que se les estaban asignando labores diferentes a las que originalmente habían acordado, que el monto del pago no se respetó y que las condiciones de alojamiento no son las adecuadas", cita el documento.

Se visitaron otros centros de producción de la región en donde están trabajando personas originarias del centro y sur de la República, pero no se encontraron anomalías, según el comunicado.