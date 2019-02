"He recibido ataques e insultos"; hija del Chapo manda fuerte mensaje

Alejandrina Guzmán Salazar, hija del Chapo, publicó un fuerte mensaje en redes sociales a través de un comunicado que ella misma compartió en la página oficial de la marca de ropa que lanzará con el nombre de su padre.

De acuerdo al comunicado publicado en Twitter, la hija del Chapo denunció que toda la vida ha sido víctima de insultos y ataques simplemente por llevar el apellido de uno de los presuntos narcos más buscados del mundo.

ATENCIÓN A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los invito a leer este comunicado de prensa, lo pueden encontrar en el siguiente link https://t.co/55vjfZTwbl — Alejandrina Guzmán Salazar (@AlejandrinaGuz) 8 de febrero de 2019

“Toda mi vida he recibido ataques e insultos por algo que no decidí vivir. Una vez más me veo juzgada y limitada en mi derecho de expresión y de libre ejercicio de mi profesión”

En el anuncio, Alejandrina informó que sin motivo y por seguna vez, Facebook e Instagram hackeo y cerro las cuentas de su marca de ropa, así como las de su equipo de trabajo.

Ella dejó en claro que la marca de ropa “El Chapo”, no infrigió los términos y condiciones de privacidad, sin embargo, nadie ha dado la cara por esa eliminación.

Un estilo imponente para nuestros productos

.

.

.

An impressive style for our products pic.twitter.com/dANCNeoA9w — Alejandrina Guzmán Salazar (@AlejandrinaGuz) 23 de enero de 2019

“No decidí nacer donde nací, no escogí la vida que hubiera querido escoger. Simplemente nací allí y aprendí a vivir donde Dios me puso. No tomé el mismo camino que mi padre decidió tomar”

“Me alejé de esto cuando pude. Sufrí el abandono y las pérdidas que esta vida conlleva. No vivo ni viviré del negocio de mi padre y no acepto ayuda”.

Cabe recordar que la joven es hija del primer matrimonio del Chapo Guzmán con Alejandrina Salazár y hace unos días abrió unas cuentas en redes para promocionar la línea de ropa.