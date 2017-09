Hombre intenta suicidarse en puente de ciclovía en Puebla

José "N" de 41 años de edad, fue sorprendido cuando salía de una construcción de donde presuntamente se robaba varios metros de cable y amenazó con suicidarse desde lo alto del puente de la ciclovía en esa ciudad.

Foto:El Universal

Un hombre intentó suicidarse desde lo alto del puente de la ciclovía en la ciudad de Puebla, lo que generó una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron en la ciclovía donde convergen las colonias Anzures, San Manuel y San Baltazar Campeche, y en casi una hora, personal de Bomberos y de la Policía Estatal, dialogó con el presunto suicida para disuadirlo de su intento

De acuerdo con informes de autoridades, el sujeto identificado como José “N” de 41 años de edad, fue sorprendido por policías del Estado, cuando salía de una obra en construcción de la cual presuntamente se robaba varios metros de cable.

Ante ello se brincó el barandal de la ciclovía, en el crucero de la 14 Sur y el Bulevar 2 de Octubre, y amenazó con suicidarse, por lo que agentes de diversas áreas acudieron al lugar para persuadirlo.

Minutos después, fue bajado del puente y entregado a personal de la Policía Estatal que lo puso a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.

Otro caso similar

"El suicidio más hermoso del mundo"

Aunque el título suene extraño y un tanto contradictorio, el suicidio más 'hermoso' del mundo es sencillamente muy difícil de asimilar, desde cualquier punto de vista, sin embargo, el final que tuvo la vida de la joven Evelyn McHale esconde una singular historia de amor y depresión quizá.

Una fotografía tomada minutos después de su muerte por Robert Wiles fue por lo que ha sido considerada "el suicidio más hermoso".

Evelyn McHale fue una contable estadounidense que a su corta edad, decidió lanzarse al vacío desde el mirador del Edificio Empire State en la planta 83, (aunque algunos comentan que fue desde el piso 86 de donde decidió lanzarse).

La joven McHale nació en el año 1923 en Berkeley, California, se quitó la vida a la corta edad de 23 años, cuando el 1 de mayo de 1947, marcó la fecha en que dio fin a su vida en la ciudad de Nueva York.

El Empire State figura como una de las edificaciones más representativas de la “gran manzana”, y es justamente por ello, uno de los lugares preferidos por las personas que han anhelado con quitarse la vida a lo largo de su historia.

Temática, Foto: cc.org

Los hechos que marcaron los últimos pasos de Evelyn

Durante la mañana del 1º de mayo de 1947, la joven compró un boleto que le daba acceso al mirador de este famoso rascacielos. Según la narración de varios testigos, Evelyn, se encontraba muy feliz, y aparentemente sin rastro de problemas personales. Una vez arribada al mirador, ella, simplemente se arrojó al vacío, y tras caer 170 metros de altura, cayó sobre una limosina que se encontraba estacionada frente a dicho edificio.

Esta terrible escena, curiosamente resultó ser hermosa (desde algún punto de vista estético). A pesar de que el vehículo quedó destrozado, el cuerpo de la joven simulaba haberse tendido delicadamente sobre el mismo, como si se encontrara posando, sin evidenciar herida física alguna y reflejando en su rostro una paz inusitada que representaba un sueño plácido y profundo.

Temática, Foto: cc.org

Sus piernas quedaron cruzadas, como si fuese una muñeca, y su mano izquierda tomaba con fuerza un bello collar, las personas que transitaban por el lugar, quedaron altamente impactados por esta tragedia y también por las condiciones inverosímiles que mostraba el cuerpo intacto de la joven.

A los pocos minutos después, Robert Wiles (fotógrafo), tomaba una imagen, la cual según él, pudo conmoverlo para siempre, debido a la serenidad que denotaba el rostro de Evelyn. Tal fue el impacto, que la revista Life, hizo pública su fotografía, la cual acompañó con la frase "El Suicidio más Hermoso".

Según declaró su prometido, el 30 de abril, Evelyn se despidió de él "..tan feliz, como cualquier chica a punto de casarse" y volvió en tren a Nueva York al día siguiente. El día 1 de mayo poco antes de las 10:30 horas McHale ingresó al emblemático Empire State y compró un boleto para subir al mirador ubicado en el piso 83 de ese rascacielos para luego lanzarse al vacío e impactar en el techo de una limusina perteneciente a la organización de las Naciones Unidas sin ninguna persona en su interior y que se encontraba estacionada a la entrada del edificio.

Ni el prometido de McHale, ni sus amigas, ni su familia podían imaginar los factores de esta decisión.

Esta explicación, llegaría luego de que la policía encontrará una nota en el bolsillo de la joven, el cual decía textualmente:

"No quiero que nadie dentro o fuera de mi familia vea alguna parte de mí. ¿Podrían destruir mi cuerpo cremándolo?, les ruego que no me hagan ningún funeral o ningún tipo de ceremonia. Mi novio me pidió casarnos en junio. No creo que pueda ser una buena esposa para nadie. Él estará mucho mejor sin mí. Díganle a mi padre, que tengo muchas de las tendencias de mi madre".

Fuente: El Universal