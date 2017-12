Hoy no circula para este sábado 1 de diciembre

Ciudad de México.- Para hoy sábado 2 de diciembre el programa "Hoy no circula", los carros que tengan holograma 1 no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas, según el número de su placa.



Si los vehículos tienen dígito impar en su placa, descansan el primer y tercer sábado. Los coches con número par, no circulas el segundo y cuarto sábado.

La actual medida compete para las 16 delegaciones de la Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México.