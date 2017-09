El Universal.- El huracán “Katia” es de alta peligrosidad para México debido a que se mantiene estacionado en el litoral del Golfo de México, por lo que continuará provocando lluvias en el sureste y centro del país, indicó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jesús Carachure, meteorólogo del SMN, comentó que “Katia” continuará intensificándose e incluso podría alcanzar la categoría dos; se pronostica que el meteoro toque tierra el viernes por la noche en Veracruz, detalló que tiene un comportamiento “errático”.

“Es un sistema de alta peligrosidad para el centro y sureste del país, continuará provocando lluvias en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México. Se ha mantenido 48 horas en el Golfo de México y permanece estacionado, lo que generará tres días acumulados de precipitaciones”, indicó.

La formación de tres huracanes que afectan al Golfo de México y El Caribe no es un caso único, pero no es muy frecuente, destacó que las condiciones que han generado la alineación de estos tres meteoros es una elevada temperatura en el Atlántico, además de que se trata de uno de los efectos del cambio climático.

Esta noche, el huracán “Katia” frente a las costas de Veracruz, en interacción con el frente frío No. 2 sobre el norte del Golfo de México, provocan tormentas puntuales mayores a 250 mm en Veracruz, torrenciales en Puebla, intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y de fuertes a muy fuertes en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos, las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y vientos con rachas superiores a 50 km/h al paso de los sistemas de tormentas.

La masa de aire frío asociada al sistema frontal ocasionará descenso de temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del país.

Por otro lado, se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán, y fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, y Quintana Roo, originadas por un canal de baja presión en el interior del Territorio Nacional y la onda tropical No. 33 en el oriente de Chiapas.



Recomendaciones para la población durante un Ciclón

Conserva la calma y tranquiliza a tus familiares.

-Mantén encendido un radio de pilas para escuchar la información sobre el ciclón, así como las instrucciones oficiales de las autoridades.

-Desconecta todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica.

-Cierra las llaves de paso de gas y agua de tu vivienda.

-Permanece alejado de puertas y ventanas.

-No enciendas velas ni veladoras; emplea lámparas de pilas.

-Si el viento abre una puerta o ventana, no avances hacia ella de frente.

-Sube a las partes altas de tu hogar los objetos de valor.

-No salgas de tu domicilio o del albergue en que estés hasta que las autoridades informen que terminó el peligro.

Y si es necesario que salgas de tu hogar o albergue, recuerda:

-Lleva sólo los artículos indispensables.

-Mantente alejado de las zonas de desastre.

-Evita tocar o pisar cables eléctricos.

-Aléjate de casas, árboles y postes de luz en peligro de caer.

-Reporta los cables y postes de luz que pongan en peligro a la población.

-Evita cruzar cauces. Aunque el nivel de agua sea bajo, puede incrementarse súbitamente.