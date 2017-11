IMSS reducirá a cero rezago en cirugías de ojos

Campeche.- Como parte de una inversión de 138 millones de pesos para reforzar su infraestructura en Campeche, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reducirá a cero el rezago en cirugías de la vista –que en la actualidad es de mil casos--, con la puesta en marcha del Centro de Excelencia Oftalmológica (CEO), además de combatir el cáncer infantil y disminuir la tasa de mortalidad por este mal.

Al inaugurar este centro, el Director General del IMSS, Mikel Arriola, junto con el gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que en el CEO se realizarán al año seis mil 600 cirugías en promedio para curar cataratas, retinopatía diabética y otros padecimientos oculares, así como la colocación de lente intraocular para reducir el número de pacientes con discapacidad visual evitable.



Ubicado dentro de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 14 en esta capital, este centro cuenta con una sala quirúrgica exclusiva para cirugías, dos consultorios de oftalmología, unidad de diagnóstico y de valoración operada por personal médico especializado, con el apoyo de anestesiólogos y enfermeras quirúrgicas.



El titular del IMSS anunció que el próximo año se pondrá en marcha el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN), dentro del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, con el que se identificarán de manera temprana los casos de cáncer pediátrico y los pacientes recibirán tratamiento oportuno, a fin de reducir la mortalidad por este mal, como ocurre en los Centros Médicos Nacionales Siglo XXI y La Raza, donde la tasa de supervivencia es mayor a 60 por ciento, para salvar a niños con cáncer.



En materia de infraestructura, destacó que en Ciudad del Carmen se construirá una Unidad de Medicina Familiar con nueve consultorios. También en este municipio se realizó la remodelación de quirófanos y la ampliación de diversas áreas en el Hospital General de Zona No. 4.



Dijo que en la capital, en el HGZ No. 1 fueron remodelados quirófanos, el segundo piso de hospitalización, salas de espera y baños públicos. Pidió al delegado del IMSS en Campeche, Álvaro Arceo Ortiz, acelerar los trabajos para ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.



En su oportunidad, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas agradeció los apoyos en materia de infraestructura y salud que el Gobierno de la República, a través del IMSS, desarrolla en Campeche y enfatizó el trabajo conjunto con el Seguro Social para mejorar la atención de los campechanos.

Durante la gira de trabajo, Mikel Arriola se reunió con 800 jóvenes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche, en la clausura del Encuentro con Adolescentes, donde fueron capacitados en temas de sexualidad para la prevención de embarazos, a quienes explicó el uso de la Calculadora CHKT en Línea, para que puedan conocer sus factores de riesgo sobre enfermedades crónicas.

Enfatizó que la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto es acercarse a los jóvenes para hablarles de frente, conocer sus ideas y necesidades, y dejar los protocolos y formalismos a un lado.

El titular del IMSS también sostuvo una reunión con empresarios de la entidad. Estuvieron presentes el Secretario de Salud Estatal, Rafael Rodríguez Cabrera; el Secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Alberto Chanona Echeverría, y la titular de la Unidad IMSS-PROSPERA, Frinné Azuara Yarzábal, entre otros.

Destinan 60 millones de pesos para IMSS Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa invertirá más de 60 millones de pesos para ampliar la infraestructura y mejorar el equipamiento médico en el sur de la entidad, señaló el delegado del Instituto, Ariel Leyva Almeida.



Indicó que el total de la inversión a realizar, está destinada a la construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Prados del Sol, el mantenimiento en diferentes áreas de atención y la adquisición de equipos médicos para el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3.

Leyva Almeida destacó el reinicio de los trabajos de edificación de la UMF en el sector Prados del Sol ubicada en el norte de la ciudad de Mazatlán y que actualmente lleva un avance del 40 por ciento.

Precisó que será en el mes de marzo cuando se espera tener concluidos los trabajos de construcción y equipamiento de la clínica, para dar prioridad de atención a más de 63 mil derechohabientes que residen en el puerto.



Al referirse al Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, el titular del IMSS, detalló la inversión de 6 millones de pesos destinados al mantenimiento de las diferentes áreas de atención al derechohabiente como quimioterapia, salas de quirófanos, salas de espera y baños de consulta.



De la misma manera, dijo, se adquirieron equipos médicos como un electromiógrafo de cuatro canales, una mesa quirúrgica universal, lámparas de fototerapia, una unidad radiológica portátil y un elevador eléctrico de transporte.

Para el sistema de aire acondicionado se realizó la compra de dos equipos generadores de agua helada, uno para el HGZ No. 3 y otro más para las instalaciones de la UMF No. 45, así como una torre de enfriamiento para esta última.



Con esta inversión en infraestructura y equipamiento médico, el Seguro Social en Sinaloa mejora la capacidad de atención.