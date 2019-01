Ignora CDMX alza en homicidios

CIUDAD DE MÉXICO (AGENCIA REFORMA) .-La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló no han podido determinar si los homicidios aumentaron, pues la administración anterior "maquilló" las estadísticas de incidencia delictiva.

La Procuraduría capitalina registró el mes más violento de los últimos seis años en diciembre de 2018 con 148 homicidios, como lo dio a conocer el viernes REFORMA.

Al respecto, la postura del Gobierno de la Ciudad es que desconoce si la inseguridad está aumentando.

"No podemos hablar si hay un aumento o no precisamente por este 'maquillaje', pero sí estamos en condiciones en las que la Ciudad no había estado hace muchisisísimos años, si es que en algún momento estuvo así", expuso Sheinbaum, ayer en conferencia.

Asimismo, la mandataria informó que solicitará la Procuradora Ernestina Godoy que informe a los reporteros si hay investigaciones o denuncias contra los ex funcionarios del sexenio anterior por haber falsificado las estadísticas para favorecer la imagen de la administración que concluyó en diciembre.

Foto:ELDEBATE

Ella está haciendo un estudio muy exhaustivo además de lo que presentó en aquella ocasión que estuvo aquí y ya ella podrá informarles

"Respetamos la autonomía de la Procuraduría entonces ella tiene que informar, le vamos a comentar, para que les pueda informar este tema de si hay responsabilidad de funcionarios públicos".

De acuerdo con el plan de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anunciado durante el periodo de transición, la administración de Sheinbaum tiene el objetivo de que la inseguridad no aumente durante el primer año de Gobierno.

ASÍ LO DIJO