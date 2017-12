Imponen a un salinista en la SEP: López Orador

Puerto Escondido, Oaxaca.- El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador se refirió al nombramiento de Otto Granados Roldán, como secretario de Educación Pública y dijo que durante la gestión como gobernador de Aguascalientes vendió la Plaza de Toros y advirtió que se debe de tener cuidado "porque va a seguir con la venta de plazas del magisterio, porque son muy corruptos".

En un video publicado en redes sociales en donde se le observa liberando a crías de tortugas hacia el mar en la Playa de Bacocho en donde se encuentra el criadero Biomar, dijo que "solo de pasadita comenta el nuevo nombramiento en la SEP, es preferible hablar de las tortugas y del mar", porque el nuevo funcionario es una imposición salinista.

Mencionó que "ya chole como dicen los jóvenes con estar hablando de los corruptos", porque también en el país en los últimos años se ha avanzado en temas de importancia como el crecimiento en la conciencia ecológica entre los mexicanos, porque antes no se tenía cuidado y respecto a los animales y a la naturaleza.

López Obrador menciona que las nuevas generaciones tienen una formación distinta y por ello tiene mucha fe que "vamos a cambiar esta situación de injusticia y pobreza" que existe en el país, y por eso le tengo confianza al pueblo".

Recostado a la orilla del mar y liberando crías de quelonios, López Obrador dijo México requiere crear una nueva corriente de pensamiento basado en el amor a la naturaleza, patria, familia y al prójimo.

Por otra parte, el presidente de Morena hizo un recuento de sus actividades este miércoles en Oaxaca en donde celebró por la mañana un mitin en Huatulco; luego prosiguió por Pochutla en donde filmó el video liberando a varias tortugas en la playa. Por la tarde, tiene programado otro mitin en Pinoteca Nacional en donde finalmente penoctará.

Finalmente, dijo sentirse muy contento al estar soltando tortugas que son "estas cositas tan bellas" de la naturaleza, en donde se deben de realizar bastantes acciones para no destruir el territorio y medio ambiente en México.

México.- El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que de acuerdo con la encuesta que publicó esta mañana El Universal, está mejor posicionado Miguel Ángel Osorio Chong, que José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia.

A través de su cuenta de Twitter, el tabasqueño aseveró que por más que el presidente Enrique Peña Nieto "infla" a Meade, "no hace ni burbuja".

"Se los dije: estaba mejor Chong. Hoy se confirma con la encuesta de El Universal, Meade está en tercero. Por más que EPN, Salinas, Fox, Cienfuegos, el almirante, Claudio X, etc. etc.. lo inflan, no hace ni burbuja", indicó.

Expresó que "todavía están a tiempo y es de sabios cambiar de opinión".

ASÍ INICIA JOSÉ ANTONIO MEADE EN LAS ENCUESTAS

Después del destape de José Antonio Meade como precandidato del PRI para la Presidencia de la República, El Universal/Buendía & Laredo llevó a cabo una encuesta cara a cara en vivienda del 1 al 4 de diciembre.

La preferencia electoral por partidos refleja cambios muy pequeños respecto a la encuesta de noviembre. Morena se mantiene como el partido más votado con 24% de las preferencias (-1 respecto a noviembre), el PAN, con 18% se mantiene en segundo lugar (-1) y el PRI registra 16% por tercera medición consecutiva.