Inauguran Central Geotermoeléctrica en Chignautla, Puebla

Chignautla, Puebla.- El Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández y el gobernador Tony Gali, inauguraron la Central Geotermoeléctrica Los Humeros III Fase A, con una inversión superior a los 800 millones de pesos, que beneficiará a 130 mil habitantes de la región.

Jaime Hernández destacó que esta central aprovecha la posición geográfica y los recursos naturales al utilizar el vapor del subsuelo que existe en esta zona, donde se presenta una gran actividad volcánica, para generar energía con tecnologías que no producen gases contaminantes.

Puebla sigue a la vanguardia en la generación de energías limpias. En Chignautla con @JaimeFHM, Director General de la @CFEmx, ponemos en operación la Central Geotermoeléctrica Los Humeros III Fase A. pic.twitter.com/HoyT1mrdkN — Tony Gali (@TonyGali) 22 de noviembre de 2017

En este sentido, detalló que con la ampliación del complejo de Los Humeros se contará con una capacidad total de 94 megawatts, lo que equivale a iluminar 60 mil hogares y evitará la emisión de más de 131 mil toneladas de dióxido de carbono al año.

Informó que con estas acciones se avanza en la meta establecida de lograr para 2024 que el 35 por ciento de la energía que se genere provenga de este tipo de fuentes.

El mandatario señaló que con esta planta se elevarán los niveles de eficiencia en el suministro de electricidad y resaltó que este tipo de proyectos le hacen bien a México al crear opciones de inversión y aprovechar las innovaciones tecnológicas.

Proyectos como esta Central Geotermoeléctrica le hacen bien a Puebla y a México al crear opciones de inversión, aprovechar las innovaciones tecnológicas y generar energía limpia. https://t.co/HeR6sXSQch pic.twitter.com/MvxAClC9AW — Tony Gali (@TonyGali) 23 de noviembre de 2017

“Elevar los niveles de eficiencia como lo hace la Comisión Federal de Electricidad es una labor que requiere el esfuerzo y la unidad de todos los sectores, de los gobiernos estatales y municipales, pues en comunidades como ésta, es donde se ofrecen los servicios básicos a nuestra población; en ese sentido, llevar energía eléctrica a todos los rincones de México es llevar progreso, es impulsar el desarrollo y el bienestar social”, mencionó.

Indicó que también se crean las bases para un desarrollo sustentable y se apuesta por la formación de capital humano y de empleo; por ello, agradeció a todos los trabajadores del sector por su dedicación y empeño para que este servicio llegue a la mayoría de los hogares de los mexicanos.

En representación de los beneficiados, Alejandro Aburto, celebró la labor de las autoridades de priorizar estas obras que tienen un impacto directo en la sociedad.

La Geotermoeléctrica Los Humeros III Fase A operará en forma conjunta con otras dos centrales instaladas en esta misma área. De manera anual, podrán satisfacer las necesidades de suministro de electricidad de 130 mil habitantes. pic.twitter.com/0eetXVWIwP — Tony Gali (@TonyGali) 22 de noviembre de 2017

En el evento estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco; el representante del Secretario General del SUTERM y coordinador de Proyectos de Geotermia, Alfredo Molina y el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín.

También el secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra; el Presidente Municipal de Chignautla, Arturo Córdova; el legislador federal Hugo Alejo y la diputada local Corona Salazar; entre otros invitados especiales.

También puedes leer:

Puebla impulsa “freno” al acoso en transporte público

Puebla.- El gobierno de Puebla emprendió una intensa campaña de prevención de acoso y violencia contra la mujer, en el que se incluye el plan denominado “Freno”, que busca atacar este problema en el transporte público.

A través de espectaculares y spots de radio y televisión, la mayoría de ellos narrados por voces masculinas, se hace un llamado a la sociedad a frenar la violencia no sólo contra las mujeres, sino todo tipo de agresiones.

Foto: Gobierno de Puebla

Uno de los spots que más ha llamado la atención se refiere a una campaña para denunciar el acoso en los camiones y microbuses, mediante el cual se pide a los pasajeros que detecten esta conducta gritar “freno”, lo que generará que el conductor pare la unidad, se llame a los servicios de emergencia y se obligue al acosador a abandonar el transporte.

“Soy hijo, prima, novio, mamá de una mujer y como ella ya estoy harta”, inicia el mensaje radiofónico del Instituto Poblano de las Mujeres. Y agrega: “Si te hablamos a ti, que te subes al camión y la acosas abusando de tu anonimato”.

Presentan campaña contra acoso a mujeres en Puebla. VIDEO. https://t.co/Lr7cSiwE29 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) 25 de octubre de 2017

Intercalando voces de hombres y mujeres, se advierte que estarán vigilando cualquier conducta de acosadores y que al menor indicio se debe gritar “freno”.

“Si eres testigo de un acto de acoso grita freno y el chofer se detendrá”, explican y piden denunciar el caso al 911 para obligar al acosador o acosadora a descender del camión.

En otro spot del Gobierno estatal, una voz de un hombre mayor explica que la violencia es pegar, gritar, controlar, miradas que incomodan y “que te toquen cuando no quieres que te toquen”.

Y llama a cambiar la actitud, no solo cuidar a las mujeres, cuidarse a todos: no pegarle a las mujeres y no pegarle a nadie, pues “la violencia no resuelve nada”.

OTRO HECHO:

Jovencita denuncia acoso sexual en una plaza comercial

Costa Rica.- En redes sociales, una joven denunció el acoso sexual que son objeto las mujeres por hombres de diversas edades, y sin importar horario, lugar y vestimenta, simplemente dijo que predomina una masculinidad tóxica de misóginos en el hostigamiento hacia el cuerpo humano femenino.

Una jovencita que se identificó en Facebook como Stephanie "N" compartió a través de su perfil una historia sobre una situación de acoso sexual que vivió el sábado anterior.

La jovencita de nombre Stephanie muestra como iba vestida cuando fue acosada por un hombre en una plaza comercial.(Foto:Facebook).

Con bastante rabia ella escribió un comentario en la red social y advertía que podía herir “la masculinidad tóxica de misóginos”.

Según cuenta, el sábado como a las 5:40 de la tarde transitaba por Plaza del Sol, cuando “un señor pensó que era una buena idea apropiarse de mi cuerpo y acosarme sexualmente”. Ella compartió la historia con una fotografía de cómo andaba, un vestido a la altura de las rodillas, zapatos bajos tipo muñeca y un abrigo.



Stephanie hizo enfasis en el análisis de la vestimenta y externó que cualquier ropa que usen las mujeres los hombres extraños las violentan en las calles.



En su publicación hace referencia a varios comentarios que le realizó el varón a ella, y asegura que “me tiró un beso" y dijo: 'Adiós rica'. En redes sociales denunció el acoso sexual que fue objeto esta jovencita.(Foto:Facebook).

Narra que en forma inmediata tomó la decisión de devolverse y preguntarle a ese desconocido lo siguiente: "¿Qué carajos le pasa? ¿Qué fue eso?'".

El hombre le responde: "Es un saludo muchacha, es un piropo".

La joven en forma inmediata menciona que lo señaló de qué la estaba acosando sexualmente y esto no es una situación normal; asimismo, le recomendó al varón que requería ayuda.

De acuerdo a lo expuesto, el hombre comenzó a gritar y darle órdenes a la jovencita que no salía del asombro por la actitud del sujeto.

De acuerdo con Stephanie, el sujeto que la acosaba le exigía: “Jale de aquí chamaca”.

Comenta que era tanto su enojo que no sentía miedo y se colocó enfrente de él y en forma inmediata el hombre comenzó a insultarla y a querer abusar de ella. En este momento, dijo que no recomienda que ninguna mujer se ponga cerca del agresor.

Entre gritos, ella le explicaba al sujeto por qué el acosar a una mujer está mal, y él solamente le respondía con gritos y amenazas que se fuera.

Con un enorme valor, Stephanie le dijo: “Usted no me da miedo, no me voy a quedar callada y no me puede acosar".

El sujeto finalmente explotó y trato de golpearla severamente en dos ocasiones con los puños y mano alzada; pero finalmente la joven logró esquivar cada golpe y hasta patadas, donde estas últimas solamente dejaron algunos moretes en su cuerpo.

La jovencita dijo que ardió en ira y llamó al número 911 para reportar la agresión física y el acoso callejero.



Ella se alejó a algunos metros del lugar para llamar, el sujeto se asustó y salió corriendo. La patrulla llegó 10 minutos después y levantaron el informe.



Stephanie logró grabar un video y las fotos del sujeto que la acosó, con los cuales acudió a interponer la denuncia.

ESTA INFORMACIÓN TE PUEDE INTERESAR: El grito desgarrador de un niño "Papá ha matado a mamá"

No podía acercarse a ella a menos de 300 metros pero no obedeció la orden. Foto: .Facebook

España.- Este miércoles Jessy Bravo fue a buscar a su hijo de cuatro años al colegio en la localidad española de Elda. En la puerta del centro escolar apareció su ex pareja, Imanol Castillo, y le disparó cinco veces, una de ellas en la cabeza.

Jessy murió al día siguiente en el hospital, con 28 años. Decenas de niños y padres que presenciaron el asesinato necesitaron atención sicológica. Una de las menores testigo del disparo contó a las cámaras de televisión que el hijo de Jessy e Imanol mientras lloraba no dejaba de repetir que: “Papá ha matado a mamá”.

Jessy es la víctima 44 de la violencia machista este año en España, una cifra 20% superior a la de 2016. Su caso refleja el fracaso de los esfuerzos españoles por terminar con los ataques a mujeres. En 2004 (año con 72 víctimas) el país aprobó una Ley integral contra la Violencia de Género que permitió crear juzgados específicos contra la violencia de este tipo, una fiscalía, una delegación del gobierno, brigadas policiales, mejores campañas de concienciación... Y aun así siguen muriendo mujeres por errores de protocolo, falta de recursos, la tibieza de los jueces o la propia dificultad que sufren las maltratadas para alejarse de sus ex parejas.

La joven ya había denunciado los malos tratos a la policía y lo dejaron libre. Foto: El Universal.

Todos estos elementos se unieron en el caso de Jessy. Ella había denunciado tres veces a Imanol. El día antes del crimen, él había estado en la comisaría y el jueves debía ser juzgado por las amenazas telefónicas que continuaba enviándole.

La joven trabajaba como camarera sirviendo desayunos y era conocida por su carácter divertido. En los numerosos homenajes que se le han dado estos días en su pueblo, se le recordaba por su “alegría de vivir”.

La relación con Imanol había durado seis años. Los unía su afición por el deporte, los tatuajes y la playa. Sin embargo, el carácter posesivo y violento de él provocó la ruptura.

En 2014, Jessy se convirtió en una de las 13 mil 500 mujeres que denuncian violencia machista cada mes en España, según datos del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial. Pero luego se negó a declarar en el juicio y él quedó absuelto. Reanudaron la convivencia, hasta que en 2016 él la agredió y fue condenado por lesiones en el ámbito familiar. Reconoció los hechos y fue penado sólo con 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, además de a una orden de alejamiento a 300 metros.

Desde entonces estaban separados, pero quienes conocen a Imanol, un desempleado de la industria de la zapatería y adicto al gimnasio, aseguran que seguía obsesionado con Jessy. El 4 y el 5 de noviembre estuvo contactándola por teléfono y ella lo denunció. Por eso el martes por la noche fue detenido. Pero nada más al salir de la prefectura, Imanol consiguió un arma y se dirigió al colegio a matar a Jessy, luego huyó con su carro y terminó suicidándose de un disparo en la boca.