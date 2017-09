Incumple clases jardín de niños por afectaciones de sismo

Toluca, Méx.- Debido a un comunicado emitido por la Secretaría de Educación, se informó de la suspensión de clases en el jardín de niños “Lic. Agustín González”, ubicado en Toluca, debido a las afectaciones que tuvo después del sismo del pasado jueves, Graciela Isabel Guadarrama, supervisora de la zona J-091, indicó a los padres de familia que esperaban en la puerta de acceso que sí había clases, argumentando que dicho documento no es válido.

"No podemos suspender clases, no podemos trasladar 18 grupos a otra escuela, porque no hay donde meter a los niños. Son las indicaciones de la subdirección regional y ese comunicado que emitieron por redes sociales, mis autoridades me dicen que no es válido”, aseguró.