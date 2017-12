¡Indignante! Chofer de Cabify lanza fuerte patada a mujer

Puebla.- La empresa de servicio de transporte privado, Cabify, que se solicita mediante una aplicación móvil, volvió a ser protagonista de un hecho lamentable.

Esta vez, a casi un mes de que a la compañía se le volviera permitir operar en Puebla, uno de sus conductores insultó y pateó a Rosas García, coordinadora de vigilancia del fraccionamiento Vista Alegre.

“Sentí el golpe… me golpea, aquí, en el pecho y me voy hacia atrás y me pego en la cadera; entonces él se va. El joven por el que había venido era una visita, éste ya no se fue con él… dijo: ‘¿Cómo me voy a ir con él? Ya no es confiable’”, declaró Araceli Rosas García, coordinadora de seguridad del Fraccionamiento Vista Alegre, a Puebla Noticias.

La agresión se registró en un video que captó una cámara de vigilancia, el pasado 8 de diciembre. El agresor, quien fue identificado como José Froylan C., conducía un vehículo Chevrolet Sonic con placas de Puebla

Rosas García señaló que el chofer se negó a que le revisarán la cajuela, además de que no llevaba puesta la placa trasera.

Luego del incidente, se reportó a la empresa el accionar del conductor, quien ya fue dado de baja.

“En este momento no hay una postura porque no tenemos información oficial. De nuestro lado sí está dado de baja el conductor, estamos determinando qué sucedió realmente”, dijo un empleado de la empresa a Puebla Noticias.

Cabify reinicia operaciones en Puebla

Puebla.- La empresa de transporte Cabify reinició operaciones en Puebla este viernes, luego de que la empresa suspendiera el servicio por casi dos meses debido a que uno de sus conductores estuvo implicado en el asesinato de la joven Mara Castilla.

En su cuenta de Twitter, Cabify señaló que conforme a la regulación para las empresas de transporte privado en Puebla, reiniciaron operaciones.

Sostuvo que su filosofía no ha cambiado y siguen comprometidos con su plataforma.

“Conscientes de que aún hay mucho camino por recorrer, individual y colectivamente, pero seguros de que continuaremos siendo la mejor opción de transporte privado en el mercado, priorizando la satisfacción y el bienestar de nuestros usuarios”, escribió.

Aviso a nuestros usuarios de Puebla. pic.twitter.com/xJy0Nb84Qc — Cabify México (@Cabify_Mexico) 10 de noviembre de 2017

Al igual que en otras ciudades contarán con las dos nuevas adiciones que se presentaron el pasado 10 de octubre, es decir, un Botón de seguridad y un Contacto de Confianza, como parte de las nuevas medidas para mejorar el servicio en términos de seguridad.

ANTECEDENTE

Cabify deja de operar en Puebla tras caso Mara

Puebla.- El asesinato de una joven estudiante en el estado de Puebla, que causó gran indignación en nuestro país, llevó a las autoridades a retirar el permiso de operación a la española Cabify, cuyo chofer es señalado como principal responsable del crimen.

"La cancelación del registro de Cabify en Puebla se debe fundamentalmente a las irregularidades en sus protocolos de seguridad que han sido puestas en evidencia", dijo el secretario general de Gobierno del estado, Diódoro Carrasco, en una conferencia de prensa.

Foto: Cortesía

En un comunicado, la firma cuestionó que la decisión ayude a terminar con el problema de violencia que enfrenta el país y dijo que trabaja en una serie de medidas para mejorar la seguridad de sus servicios, como el desarrollo de un botón de pánico dentro de la plataforma.

Mara Fernanda "N", de 19 años, desapareció luego de que abordó un vehículo de la popular plataforma de servicio de transporte y fue hallada muerta una semana después, un hecho que ha generado protestas en varias ciudades para exigir el cese de una ola de feminicidios que desde hace años golpea al país, también azotado por la violencia del crimen organizado.

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en lo que va del año se registraron 647 homicidios de mujeres en el país. El Gobierno emitió en 2015 por primera vez una alerta de género en el violento Estado de México, que rodea a la capital mexicana.

Autoridades dijeron que el principal sospechoso del crimen es el chofer de la unidad, identificado como Ricardo "N", quien ya está detenido y vinculado a proceso por uno de los delitos de los cuales se le ha imputado.

Por lo que la compañía Cabify deja de operar en Puebla tras el caso de Mara

El gobierno de Puebla afirma que la empresa de transporte carece de un sistema de seguridad

Cabify anunció en redes sociales que suspendió operaciones a partir del pasado viernes en Puebla "en apego a la notificación oficial recibida".

Imagen: Cortesía

El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, afirmó que la empresa de transporte carece de un sistema de seguridad.

Tras haber dado a conocer que fue hallado el cuerpo de la víctima, el gobernador Antonio Gali Fayad ordenó el viernes pasado abrir una investigación en contra de la firma.

Ricardo "N" es vinculado a proceso

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informa que con base en datos de prueba obtenidos a través de pruebas técnicas y científicas, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso de Ricardo “N”, el pasado lunes 18 de septiembre, como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de Mara Fernanda "N".

El 12 de septiembre del año en curso, el Ministerio Público, ordenó la detención por caso urgente en contra de Ricardo "N", conductor de la unidad de servicio privado de transporte de la empresa Cabify, el cual fue abordado por Mara el día de su desaparición.

Ricardo "N" fue asegurado en el estado de Tlaxcala por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General. De manera inmediata fue puesto a disposición del Juez de Control del Centro de Justicia Penal de la ciudad de Puebla, quien calificó de legal la detención en base a los datos de prueba aportados por el representante social, realizando la formulación de imputación en contra de Ricardo "N" por el delito de privación ilegal de la libertad, imponiendo prisión preventiva oficiosa en su contra.

Por lo que el día lunes 18 de septiembre se obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo "N" , prevaleciendo la medida cautelar de prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el procedimiento.

A través de la Fiscalía de Investigación Metropolitana se continúan desahogando datos de prueba, en coordinación con la Agencia Estatal de investigación, así como el Instituto de Ciencias Forenses.

Es importante destacar que de acuerdo con los indicios recabados en el lugar donde se localizó el cuerpo de la víctima, se ampliara la imputación en contra de Ricardo "N".

Fuente: EL UNIVERSAL y Cabify