Inician demolición de edificio dañado en la del Valle

Ciudad de México.- La delegación Benito Juárez inició la demolición del edificio ubicado en Escocia 10, en la colonia del Valle. Se tiene previsto que los trabajos tengan un costo por alrededor de un millón de pesos y concluyan en una semana.

El jefe delegacional, Christian von Roehrich, recordó que el inmueble contaba con cinco pisos y ocho departamentos, por lo que en una primera etapa se recuperarán bienes con apoyo de personal de protección civil.

"Se retirarán el tanque de gas y los tinacos; con maquinaria comenzaremos con la demolición y al terminar se hará el retiro de cascajo y la limpieza de la zona", detalló.

El delegado indicó que hasta el momento se ha realizado los trabajos de demolición de nueve inmuebles: Edimburgo 4, Viaducto 106 y Escocia 10 en la colonia Del Valle; Galicia 173, Niños Héroes; Concepción Beistegui 1503 y Enrique Rébsamen 241 en la Narvarte; Prolongación Petén 915, Santa Cruz Atoyac, así como Zapata 56 y Saratoga 714 en la colonia Portale.

