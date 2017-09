Insiste Marina en que 'hay vida' en colegio Rébsamen

México.- José Luis Vergara Ibarra, Oficial Mayor de la Secretaría de la Marina (Semar), dijo en una entrevista a diversos medios de comunicación que él fue quien proporcionó información a la corresponsal de la televisora que dio cobertura a la presencia de una menor que supuestamente estaba atrapada bajo los escombros del colegio Rébsamen, pero la nota ya fue corregida.

Este jueves 21 de septiembre, el subsecretario de la Semar, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, indicó que si bien existen indicios de vida entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen, se trataría de una persona adulta y no de una menor como se indicó en un primer momento.

El almirante Vergara aseveró “toda la información se la he proporcionado yo de manera directa, oportuna y buscando la transparencia, nunca ocultando información”, a la corresponsal Danielle Dithurbide, quien cubría las labores de rescate en el lugar del lamentable acontecimiento, en donde varios niños perdieron la vida tras el sismo ocurrido el pasado martes 19 de septiembre.

José Luis Vergara Ibarra, reconoció que su turno terminó al medio día y fue relevado por el subsecretario de la Semar, quien cerca de las 13:30 horas emitió la noticia que se había manejado desde un principio, desmintiendo así, que "nunca existió una niña con el nombre de Frida Sofía".

“Me extrañó ese comentario que hizo”, aseveró Vergara, quien descartó que la información proporcionada tuviera la intención de afectar la credibilidad de la corresponsal, “la información me ha constado siempre, información que nos dio personal de rescate”.

Información de SDPnoticias, indica que los marinos coinciden en la posibilidad de encontrar vida, aunque a Vergara Ibarra no le consta que se trate de personal de intendencia cómo aseveró el subsecretario.

El almirante Vergara reiteró que lo único que se tiene hasta el momento, es que podría NO tratarse de una niña, ya que se desconoce la información que pueda tener el almirante Sarmiento como para aseverar lo que ya dijo.

Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina, confirmó que la búsqueda continúa y sospechan que se trata de una mujer de intendencia desaparecida.

La Secretaría Marina confirmó que no existe una niña llamada "Frida Sofía" enterrada entre los escombros del derrumbe del colegio Enrique Rébsamen.

La dependencia menciona que sí hay una persona que posiblemente esté con vida, pero podría tratarse de una persona de intendencia desaparecida.

“Queremos informarles que con base en los equipos que tenemos, en todos los medios de rescate, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre y fotografías de como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida”, dijo Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina.

El funcionario señaló que la Secretaría de Educación Pública, la delegación Tlalpan, la Semar y la Sedena han realizado un conteo de los alumnos con la dirección de la escuela y “tenemos la seguridad que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas”.

“Solamente del personal de intendencia tenemos una adulta que sposiblemente fuera quien nos da los rastros”, agregó

El funcionario puntualizó sobre la versión de que exista una niña llamada Frida Sofía “nosotros no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esta versión, y no creemos, estamos seguros de que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con la Secretaría Educación Pública, la delegación y con la escuela”.

