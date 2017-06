Insólito: Realizan obras públicas a la inversa

Saltillo, Coahuila.- Por parte de vecinos de la colonia Nueva Imagen, denunciaron al Ayuntamiento por permitir que el asfalto fuera abierto para introducir drenaje, luego de que pavimentaran calles de dicha colonia.

Luego de que los vecinos advirtieran al Municipio que en dicha zona aún no se habían introducido todos los servicios, no fueron tomados en cuenta, luego de que tan sólo hace dos años pavimentaran la colonia.

Los habitantes de la colonia se encuentran indignados, luego de que desde hace dos semanas iniciaron a destrozar el pavimento para, ahora si, colocar la red de drenaje.

“Cuando apenas pusieron el pavimento, solicité que me permitieran hacer el contrato del agua para mi negocio, pero no me lo permitieron que porque el pavimento era nuevo”, reclamó Gilberto Salas, uno de los afectados.