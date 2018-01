Intimidan a diputado entrando a su casa

Xalapa, Veracruz.- El Coordinador del Grupo Legislativo "Juntos por Veracruz", el diputado Fernando Kuri Kuri, denunció que su vivienda de la ciudad de Xalapa fue allanada por presuntos delincuentes y responsabilizó a autoridades estatales de cualquier cosa que pudiera sucederle.

En un comunicado de prensa informó que cerca de la media noche al llegar a su domicilio, que se ubicado en la zona del fraccionamiento Ánimas, se dio cuenta que fue allanada por presuntos delincuentes, quienes retiraron las protecciones y dejaron todas las puertas abiertas.

Al ingresar para verificar los hechos, dijo que constató que sus pertenencias personales habían sido revisadas; sin embargo, aparentemente los allanadores no se llevaron nada.

"Dado que sólo hubo allanamiento, para mí es claro que este es un mensaje para intimidarme por el trabajo político y crítico que vengo haciendo", consideró el legislador, quien conforma una bancada integrada por diputados que renunciaron a sus partidos para conformar un bloque independiente.

Kuri responsabilizó a las autoridades estatales sobre cualquier cosa que pueda suceder en contra de su persona, familia o patrimonio. "Que quede claro: no me intimidan; habré de continuar dando resultado a Veracruz sin temor. Reitero, este hecho no habrá de hacer que mi posición crítica y constructiva al gobierno actual se detenga", agregó el funcionario.

El representante por el distrito de Acayucan lamentó el ambiente de inseguridad y violencia política que priva en la entidad, lo que augura un clima de incertidumbre previo a los periodos electorales de este año.

"El allanamiento de mi casa, a la cual se tomaron el tiempo para introducirse, caminar por ella, buscar y revisar mis pertenencias sin que se hayan llevado ningún electrodoméstico, ropa, muebles u otros activos, indica que el objeto de la intromisión no fue el robo, sino un mensaje de amenaza", finalizó.