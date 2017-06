'Inundarán' 3 poblados de Jalisco para construir presa

Tres localidades del estado de Jalisco se verán inundadas, más específicamente, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, todo con la finalidad del proyecto de construcción de una presa llamada "El Zapotillo" para poder abastecer de agua potable las viviendas y establecimientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Guanajuato.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, habló de sus promesas de campaña y se disculpó por no poder cumplir su promesa de campaña, refiriéndose a que estos poblados se verían beneficiados de acuerdo al abastecimiento de sus servicios indispensables.

Avances de la presa "El Zapotillo". Foto: Sapal

"Hoy tengo que reconocerlo con toda sencillez y dejarlo absolutamente claro: salvar Temacapulín ya no es, técnicamente, una variable asequible. Esta batalla no la perdieron solos, la perdimos juntos".

"No poder cumplirles lo lamento créanmelo, pero no los vamos a poner en riesgo, confío en entenderán que no está en mis manos, que es no hay otra solución posible, porque el planteamiento de una cortina de menos altura, lo digo con absoluta sinceridad, es un mito y por tanto es un falso debate…”, indicó.

Construcciones de la presa. Foto: Sapal

"No hay otra solución posible, una cortina de menos altura es un mito y por tanto es un falso debate, una cortina menor a 80 metros no sería porque dejaría fuera a Guadalajara, Los Altos y León, a una decena de millones de habitantes”, dijo el gobernador.

Extensión de Río verde, de donde se abastecerá la presa. Foto: Sapal

Se espera con la presa lograr una dotación de 7.5 metros cúbicos de agua por segundo. Jalisco lo que sí exigirá es firmar un nuevo convenio para que la mayor parte del líquido beneficie a sus habitantes.

Representación de la presa. Foto: mym

