¿Irás al concierto al Ángel? esto es lo que debes saber

Ciudad de México.- Para despedir al 2017, el gobierno capitalino prepara un concierto gratuito en el Ángel de la Independencia, en dónde se presentarán Los Ángeles Azules.

ACCESO

El ingreso al Ángel de la Independencia iniciará a las 18:00 horas para la presentación del grupo Ébano y Marfil, de Pau Moro, de la Banda Pequeños Musical y para concluir con Los Ángeles Azules.

Ya que la circulación vehicular en Paseo de la Reforma será cerrada durante el 31 de diciembre, se recomienda a los automovilistas utilizar Circuito Interior, avenida Insurgentes, avenida Chapultepec y James Sullivan como alternativas viales.

RECOMENDACIONES

La Secretaría de Protección Civil capitalina emitió las siguientes recomendaciones para asistir al evento:

- Llegar con anticipación.

- No portar objetos valiosos y llevar sólo el dinero necesario.

- No llevar mochilas, objetos pesados, voluminosos o punzocortantes ni metálicos.

- No descuidar a niños y adultos mayores.

- Vestir ropa cómoda y abrigadora, así como portar impermeable.

¿CÓMO REGRESAR?

Para que los asistentes al evento regresen a casa, 50 unidades del Sistema M1 operarán desde las 00:30 horas del 1 de enero de 2018 en cinco rutas: Metro Indios Verdes-Reclusorio Norte, Metro Pantitlán, Tacubaya-Cuajimalpa, Metro Taxqueña- Xochimilco y Metro Mixcoac- Metrobús Perisur

Los autobuses se ubicarán sobre la avenida Río Rhin, entre Paseo de la Reforma y Río Pánuco con un costo de 7 pesos por persona.