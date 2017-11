Israel tenía síndrome de Dow y cáncer, lo mató su madre

Durango.- El día de ayer, miércoles 22 de octubre, una mujer de 63 años y su hijo de 40 fueron encontrados sin vida en su casa, en el municipio de Durango.

Minutos antes de las dos de la tarde un familiar allegado a la familia entró a la casa en el fraccionamiento Joyas del Valle y encontró a Yolanda e Israel muertos, ante la terrorífica escena llamo a los cuerpos de emergencia.

Al lugar llegaron paramédicos quienes ya no pudieron hacer nada por Yolanda e Israel, el agente del Ministerio Público corroboró los fallecimientos y acordonó el área, y se hizo el levantamiento de los cuerpos, al parecer los dos murieron por asfixia por ahorcamiento.

La principal teoría que hay sobre este caso y que no ha sido oficialmente aceptada es que Yolanda asesino a su hijo y luego se suicido./Foto: Temática

La Fiscalía General del Estado aún no tiene los resultados de la necropsia iniciada para saber el verdadero motivo de la muerte y asi descartar la participación de otras personas.

Vecinos dijeron que Yolanda era una persona muy activa y vivía sola con "su niño" pues aunque él tuviera 40 años lo trataba como un menor ya que padecía síndrome de down, ella amaba y cuidaba mucho a Israel por eso no entienden que pasó.

También mencionaron que tenían varios días que no miraban a Yolanda salir de su casa, ella no trabajaba ya que al parecer le bastaba con una pensión y lo que le daban de apoyo por Israel pero también creen que la decisión que pudo orillarla presuntamente a cometer homicidio fue que estuviera deprimida ya que "su niño" padecía cáncer y aunque "ella había dicho que ya se había curado, pero con esa enfermedad no se sabe"

Con información de El Siglo de Durango.

OTRO HECHO SIMILAR

El desgarrador relato de Ángela, ¿quién mató a su bebé?

Ciudad de La Plata, Argentina.- El pequeño Renzo ya descansa en el cielo, y esta pena, embarga a su madre, Ángela Donato, quien aun no puede asimilar lo ocurrido.

El menor de siete años murió al caer de un séptimo piso de un edificio. Renzo sufría Síndrome de Down, y en el momento de la tragedia era cuidado por su padre.

Durante una entrevista al programa La Noche de Mirtha, del canal El Trece, Ángela contó que el 10 de octubre justo en el momento que se jugaba la clasificación de Argentina, Renzo pasaba la noche en la casa de su papá, Diego, ya que, ella y el padre de su hijo estaban separados.

El padre de Renzo tenía derecho a convivir con su hijo. Le tocaba recogerlo de la escuela y al otro día, el pequeño tenía que regresar con mamá. Ese era el acuerdo de régimen de visitas entre Ángela y su ex pareja.

En la entrevista Ángela señaló que siempre tuvo una mala relación con su ex marido y que en varias ocasiones tuvo restricciones para ver a su hijo, y que hacía poco que se le había otorgado nuevamente el permiso.

“Él no podía resignar su vida por haber tenido un niño discapacitado, no voy a perder mi vida por un hijo con Síndrome de Down”, dijo Diego cuando nació el niño.

La madre manifestó que a los meses que nació su hijo ella se separó de su marido por violento, y porque él no podía aceptar tener un niño con Síndrome de Down.

Ángela señaló que se percató que algo estaba mal con su hijo luego de recibir cuatro llamadas de su ex pareja, porque nunca lo hacía. Cuando ella regresó la llamada, Diego le respondió que Renzo se había caído del balcón y le colgó el teléfono.

En medio de la desesperación, Ángela llamó a varias personas hasta que la informaron que Renzo estaba en el hospital. Al llegar al nosocomio, observó que elementos de la Policía llegaban al lugar por lo que se preguntó qué es lo que ocurría con su hijo.

Al preguntar a los médicos, estos le señalaron que el pequeño había ingresado al hospital con múltiples traumatismo y que había llegado sin vida.

“Pido verlo a Renzo, me llevan donde esta Renzo, y cuando me llevan a ese lugar, estaba envuelto en una manta azul, estaba desfigurado mi niño, yo lo deje hermoso en la escuela y a las nueve de la noche lo tengo que ver así”, indicó al programa.

Ángela manifestó que duda que su hijo se haya caído del balcón por que conocía los riesgos.

“Renzo era inteligente, hermoso, de verdad que era hermoso y conocía el peligro de estar en un balcón”, concluyó.

