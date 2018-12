Jesús Orta busca mejorar a la Policía capitalina

Ciudad de México.- Ocho principios básicos regirán a la Policía capitalina en la nueva administración, con el fin de mejorar y acabar con la corrupción de la institución, declaró el Secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Orta Martínez, en el festejo del Día del Policía.

Según Orta, durante los mandatos anteriores de la institución las prioridades presupuestales no fueron encaminadas a profesionalizar y dar los insumos a lo elementos, sino que se privilegiaron los negocios de altos mandos y políticos.

La Policía capitalina ha sido abandonada y ha sido utilizada. Abandonada porque no sé les ha dado a sus elementos lo que debería, no los dota de los insumos de trabajo, no los capacita