Daniel Chío relata su tragedia tras sismo en Oaxaca

Saltillo, Méx.- La noche del pasado jueves 07 de septiembre, el sur y centro del país vivieron uno de los sismos más potentes de los que se tiene registro, dejando muerte y destrucción. Los estados más afectados fueron Chiapas y Oaxaca.

En la capital de Oaxaca vive desde hace algunos meses el saltillense Daniel Chío, un joven emprendedor quien allá trabaja y vivió unos minutos de tragedia y más largo de su vida cuando el terremoto sacudió el edificio donde el vive.

“Cuando tembló yo estaba dormido y en el sueño estaba escuchando el ruido, pero no lo asociaba al sismo, no estaba preparado para eso, –narra–; vivo en el tercer piso y bajar la escalera fue de terror porque no se dejaba de mover y no era algo leve sino fuerte”.