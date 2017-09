Joven fue degollada y apuñalada en la puerta de su casa

Chihuahua.- A tan sólo 5 días de que ocurriera el terrible asesinato de la joven Mara Fernanda de 19 años presuntamente por parte del chófer de una unidad de Cabify, ayer se volvió a presentar otro feminicidio más pero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La víctima es una joven de tan solo 17 años de edad, de nombre Elizabeth, quien fue asesinada brutalmente la noche del pasado miércoles 13 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Antonio, cuando Elizabeth regresaba de su trabajo a su hogar, y fue entonces cuando la alcanzaron en la entrada de su domicilio y con arma blanca le quitaron la vida.

Vecinos de la fallecida se impactaron al saber de lo sucedido con Elizabeth, ya que mencionan que el acceso para entrar al domicilio es muy difícil.

"Ella pasaba todos los días por aquí y saludaba muy amable. Nomás de pensar en todo el daño que le causaron se me pone la piel chinita", comenta un vecino de la víctima.

Autoridades arribaron al lugar de los hechos, quienes se encargaron de resguardar el área a la espera del Ministerio Público, quienes al realizar las investigaciones correspondientes encontraron que Elizabeth presentaba múltiples heridas punzocortantes, principalmente en abdomen y cuello.

Además, se le encontró que en el cuello tenía un cable enredado, informó la fiscalía.

Elizabeth, fue encontrada sin vida por su madre cuando regresaba de trabajar de una maquiladora, donde recién había comenzado a trabajar y se encontró con la terrible escena en la puerta de su casa.

La fiscalía señala que la causa de muerte de la joven fue por shock hipovolpemico consecutivo a heridas producidas por arma blanca en el cuello.

Además, durante las investigaciones en la escena del crimen, las puertas y ventanas del domicilio no fueron forzadas, por lo que se continúa investigando el caso para poder deslindar responsabilidades.

Vecino de la fallecida comenta:

"Yo no oí ruidos, ni forcejeos, ni que pegaran a la puerta. No se oyeron ni los perros, porque ahí tiene varios. La verdad es que no nos explicamos qué pasó, solo oímos los gritos de su mamá".