Joven narra cómo fue acosada y estuvo a punto de ser secuestrada

Guadalajara.- El trayecto para regresar a su casa se convirtió en una situación de riesgo para la joven Sarah, quien desde el viernes, denunció a través de su cuenta de Facebook, acoso en la Ruta 380. La joven narró por medio de un video que publicó en su cuenta personal de Facebook el hostigamiento que presuntamente sufrió por un hombre de aproximadamente 40 años.

"Estaba en el 380, el que casi siempre tomó de CUCEA a mi casa; me subí y paradas después se subió un señor (que) se puso a lado de mí (...) (y) me estaba como queriendo tomar fotos con su cámara frontal", explicó consternada.

Después de los sucedido, resaltó que tras percatarse de la situación, en diversas ocasiones intentó no estar cerca del sujeto, sin embargo este insistía.

En el video que hasta el día de ayer contaba con más de medio millón de reproducciones, acusó que también percibió un intento de secuestro, pues cuando transbordó a otro camión pudo visualizar una camioneta de vidrios polarizados con la que el hombre tenía tratos.

Cuando yo me bajé del camión en mi parada, (el sujeto) se bajó detrás de mí y fue ahí cuando me comencé a asustar y en eso llegó una camioneta blanca con los vidrios polarizados (...) y él se fue a hablar a la camioneta y me empecé a asustar muchísimo", expuso.

De manera preventiva la joven recurrió a documentar lo sucedido. En su cuenta de Facebook mostró fotos tanto del hombre que la acosó como de la presunta camioneta que colaboraba con él.

El contenido audiovisual fue compartido por los usuarios, alrededor de 20 mil 11 veces.

Por su parte, el área de Comunicación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dio a conocer, tras ser consultados por MURAL, que en este tipo de casos la institución brinda atención psicológica y legal a los miembros de su comunidad.

Se buscará confirmar que la persona que aparece en el citado video sea estudiante de algún plantel universitario, señaló.

"A fin de evitar la impunidad y preservar el Estado de Derecho, se exhorta a que toda persona que sienta vulnerados sus derechos o sea víctima de un delito a que lo denuncie ante las instancias correspondientes".