Joven se halla cartera y recibe sorpresa de la dueña

Rosalino Luis Guerrero, es un ejemplo a seguir. El joven de 21 años, originario de Juchitan, Oaxaca, demostró que en el mundo aún existen personas honradas y entregó a su dueña una cartera que se había encontrado.

Luis se había hallado la cartera en un carrito que estaba en el estacionamiento de un súper y la entregó a la administración.

El hecho ocurrió el pasado 14 de septiembre como lo dice Brenda Aranda en sus redes sociales. La mujer hizo público la acción del joven a quien fue en busca de él para agradecerle el acto de honradez.

En el post, la mujer agradeció infinitamente a Rosalino y a la administración del súper el haberle entregado su cartera intacta y recomendó a las personas que necesitaran un joven trabajador y honrada consideraran a Rosalino.

Hasta el momento la publicación ha sido compartida más de 43 mil veces y recibido más de 75 mil likes.

Además, los usuarios han felicitado y aplaudido el acto del joven.

La publicación de Brenda

Quiero compartirles que ayer 14 de septiembre, fui al SUPERAMA de Axomiatla, hice unas compras y me fui, ya más tarde me percaté de que había extraviado la cartera, en la noche al volver a casa busque por todos lados y nada, en esa cartera traía TODAS mis identificaciones, tarjetas y efectivo, bueno todo!!! La última vez que la utilice fue en ese súper así que dado que ya era tarde, fui hoy por la mañana a preguntar por "si acaso" la habían encontrado, la verdad por no dejar. Me encontré con la gran impresión de que un joven, que lava autos, ayuda con bolsas del súper y reacomoda los , la encontró ayer Y LA ENTREGO a la administración (quienes también la resguardaron y me la entregaron -gracias), yo la había dejado en un carrito en el estacionamiento!!! Mi cartera estaba INTACTA!!! El se llama ROSALINO LUIS GUERRERO, no se encontraba aún así que volví más tarde para reunirme con el, muy agradecida por su acto de honradez, estaba lavando un auto, traía su sombrero para protegerse del sol, amable, sonriente, originario me dijo de Juchitan, Oaxaca, de 21 años y reiteró que ese era su deber. Me consternó tanto su acción!!! Y ya de paso, lleve a mis hijos para que graben esto en sus conciencias. En este día personas como Rosalino me recuerdan por qué festejamos a México y lo importante que es visibilizar acciones como esta para que trasciendan (les pido compartir por favor). Si alguien necesita una persona trabajadora y honrada considérenlo, saben cómo se llama y dónde encontrarlo.