Joven tijuanense gana premio EMMY por documental

Tijuana, Baja California.- Por su reportaje de investigación "Los hijos de la Frontera", Francisco Fajardo Nungaray, nacido en la ciudad de Tijuana, recibió el premio EMMY por parte de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

El joven egresado de la Licenciatura en Ciencias de Comunicación de la Ibero Tijuana fue galardonado en la categoría "Interés Humano" por el cortometraje que realizó como colaborador de la empresa Telemundo.

El premio EMMY es un reconocimiento a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense, donde cada año miles de trabajos compiten para obtenerlo.

La trama del cortometraje es la historia de dos agentes de patrulla fronteriza, uno activo y otro retirado; ambos comparten sus testimonios y cambian sus perspectivas sobre la migración con una mezcla de contrastes, opiniones y sentimientos.

Fajardo Nungaray afirma que al inscribir su trabajo a la convocatoria sabían que la competencia era fuerte, sin embargo él y su compañero camarógrafo, Roberto Romero, estaban muy satisfechos de cómo resultó su historia.

Asegura que su formación ignaciana ha contribuido mucho en su trabajo.

"La formación humanista que la Ibero me brindó me permite hacer historias de este tipo; más humanas, con más interés de la comunidad; es decir, que no sea una nota superficial, sino que haga a la gente reflexionar lo que realmente pasa. En este caso, por ejemplo, en la cabeza de estos agentes, pero también en cualquier otra historia de migración, que tenga un trasfondo, un impacto en la comunidad, y obviamente tenga un impacto positivo", anunció Fajardo.