Juez pide 10 días para resolver formal prisión de Padrés

Por: Kevin Miranda México.- "Me parece muy extraño, mucho muy extraño la forma en que se dio y sobre todo muy inusual, como bien lo mencionan los medios, sumamente inusual la actitud de la Procuraduría General de la República", aseveró la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Esto tras la posibilidad de que el ex gobernador, Guillermo Padrés Elías, quede absuelto de forma definitiva por la acusación de delincuencia organizada, al no impugnar la PGR el amparo que le concedió un juez federal, omitiendo hacer algún llamado a la autoridad y se limitó a reiterar "sólamente estoy muy extrañada y molesta."