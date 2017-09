"Katia" amenaza con tocar a Veracruz este viernes

Veracruz, México.- Ocho municipios de la zona centro de Veracruz han sufrido algún tipo de afectación menor por las intensas lluvias que genera el huracán categoría 1 “Katia”, que se ubica en el Golfo de México.

Los reportes de autoridades municipales y estatales dan cuenta de anegamientos, caminos bloqueados parcialmente y desbordamientos menores en arroyos de respuesta rápida en los municipios de Calcahualco, Coscomatepec, Córdoba, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado y Zongolica.

En esas zonas se contabilizan tan sólo 84 viviendas con afectaciones, cuatro colonias con anegaciones, 10 deslizamientos, deslaves y derrumbes y una corriente de agua desbordada parcialmente.

La Secretaría de Protección Civil Estatal, informó que el pronóstico actual indica que "Katia" tocará costa veracruzana alrededor de las media noche del viernes 8, en un punto comprendido entre Tamiahua y Palma Sola.

De acuerdo con el pronóstico se espera que a partir de esta tarde-noche, aumente el potencial de lluvias y tormentas en la zona centro-norte del estado, esperándose las lluvias más intensas de viernes a sábado, con acumulados máximos, en 24 horas, de más de 300 milímetros.

Las cuencas que podrían tener las lluvias más intensas son las de los ríos Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, Colipa, Actopan y La Antigua.

“Lo anterior, combinado con la saturación de los suelos por recientes lluvias, hará que se incremente significativamente el riesgo de deslizamientos, deslaves, derrumbes, crecidas de ríos e inundaciones”, alertó.

Recomendaciones y medidas preventivas por deslizamiento de suelos:

Elabora y/o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil, incluye está actividad y llévala a la práctica.

Acuerda con tu familia un punto de reunión o un lugar seguro para refugiarse.

Prepara tu equipo básico de emergencias: impermeable o manga, linterna, botiquín, extintor, bolsa o mochila con documentos importantes (actas de nacimiento, matrimonio, identificaciones, etc.) y alimentos o no perecederos (enlatados, al alto vacío, etc.).

Mantente informado a través de los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo, especialmente si se emite un alertamiento lluvias intensas y/o puntuales, o por la llegada de un frente frío.

Si tu casa se encuentra asentada en la parta baja de un cerro, ladera o talud, y las autoridades alertan de la presencia de un frente frío y/o una onda tropical, evacúa de inmediato y dirígete al refugio temporal más cercano o pernocta en la casa de algún familiar o conocido.

Si observas en la parte alta de la ladera o talud un principio de deslizamiento (árboles inclinados, agrietamientos de suelo, drenajes o asentamientos del terreno): Evacúa de inmediato, avisa a las autoridades para que evalúen la situación de peligro-riesgo y por ningún motivo retornes a tu casa hasta que las autoridades te indiquen que no hay riesgo.

Por cuestiones de seguridad a tu persona, abstente de realizar trabajos de remoción de posibles escombros en caminos, puentes, carreteras y sitios de deslaves o deslizamientos de suelo, sin la asesoría, supervisión y atención de autoridades estatales y/o federales

Si sabes de algún accidente provocado por deslizamiento de suelo, repórtalo de inmediato a la Dirección Municipal de Protección Civil, o a los teléfonos: 911, 070, 01(800) 260-1300, 01(800) 716-3410 y 01(800) 716-3411 de la Secretaría de Protección Civil.

Recomendaciones y medidas preventivas por vientos y lluvias intensas

Fija y asegura todo lo que el viento pueda desprender:

Láminas de las techumbres

Tapas de tinacos

Antenas de radiocomunicación y televisión

Domos de iluminación o ventilación

Puertas y ventanas, etc.

Coloca cinta adhesiva en forma de cruz en tus ventanas para evitar que se rompan y desprendan

Reserva suficiente:

Agua potable en envases limpios con tapa

Comida preservada: alimentos enlatados (incluye abre latas), al alto vacío, etc.

Ropa para usarla en caso necesario

Limpia:

La azotea o cobertizo

Desagües o bajantes

Canales

Alcantarillas para evitar que se tapen con basura:

Protege a tus mascotas y animales domésticos bajo cobertizos o techumbres, ubícalos en lugares altos y fuera de riesgo

Prevén accidentes:

Mantente a reguardo mientras para la tormenta

Reúnete con tu familiar en el punto de reunión

Evita:

Salir de casa, trabajo u otro lugar durante el vientos y lluvia intensa

Caminar y/o cruzar vados y arroyos crecidos o vialidades inundadas

Maneja con precaución:

Colócate el cinturón de seguridad

Modera la velocidad

Enciende las luces e intermitentes

Respeta las señales de tránsito

Evita usar el radio o teléfono móvil

Si necesitas hacer alguna llamada de emergencia:

Apóyate de algún acompañante para hacerlo

Oríllate en el acotamiento, bahía de seguridad u otro sitio seguro y hazla

En zonas de riesgo o inundación:

Estaciónate en un lugar seguro mientras pasa la emergencia

Elije rutas y/o vialidades alternas para llegar a tu destino en forma segura

Evita cruzar vados y arroyos crecidos, o vialidades inundadas

