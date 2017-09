La desgracia del sismo no le borra la sonrisa a Destiny

Juchitán, Oaxaca.- Entre las decenas de niños que están en el albergue del Instituto Tecnológico de Juchitán, una pequeñita de nombre Destiny López Santiago, de sólo 5 años de edad, le roba el corazón a los presentes con su simpatía, igual que muchos otros niños Destiny no imagina la dimensión del problema por el que pasa su pueblo y sólo se dedica a jugar con su amiguitos.

El pequeña contó que estaba en este albergue desde el viernes:

"No estoy yendo al kínder del Sendi, lo que me gusta más es que los niños juegan. Me gusta mucho Winnie Pooh", dice la niña.