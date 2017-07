La escalofriante historia de un policía

Yucatán.- Un policía estatal de Mérida contó una de las historias más escalofriante, pues relató que hace unos años platicó con un vecino que a los pocos días se enteró que ya había muerto, situación que lo dejó con los pelos de punta.

“Fue en octubre del 2015, lo recuerdo bien, siempre que regresaba del trabajo a la casa veía a mi vecino en la puerta de su domicilio, ubicado a lado; hubo una vez en que yo me encontraba cerca de la terminal de autobuses en el centro porque iba a viajar con mi familia a mi pueblo natal y lo vi cruzar, nos saludamos brevemente y me dijo ¿De viaje mi oficial? Y yo le respondí que sí, que me iría unos días de vacaciones.

“Cuando regresamos a los tres días a mi casa, me enteré que mi vecino había fallecido el viernes al medio día, pero yo lo había visto ese mismo viernes a eso de las 9:00 horas en la terminal; de hecho me dice su viuda y sus hijos que él desde el jueves en la tarde se empezó a sentir mal y lo ingresaron por la noche hasta que falleció en el O'Horán al día siguiente, es decir él jamás salió, sino en un ataúd de ahí.

¿Como es posible que yo lo haya visto? Mi esposa dice que a lo mejor me confundí, pero esto es obvio que no fue así, me topé de frente con él, y platiqué con él mínimo un minuto, lo tuve a menos de un metro de distancia y lo conocía de años, no lo pude haber confundido, además fue él quien me llamó. Yo lo vi normal, no como un fantasma, es decir no estaba blancuzco o levitando ni tenía nada fuera de lo normal”.

Lo que vivió este oficial es de cierta forma común, se trata de un fenómeno paranormal en donde un difunto viene a despedirse de una persona que apreció en vida.

Con información de Tendencias Yucatán