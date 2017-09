La fe es lo último que se pierde en la textilera destruida

Ciudad de México.- A casi 48 horas del terrible sismo de 7.1 grados que sacudió la capital mexicana, los trabajos para encontrar más personas continúan.

En el centro de la ciudad entre las calles Bolivar y Chimalpopoca, los trabajos son arduos, pues una fabrica textil quedó completamente destruida.

Son cientos de voluntarios que se han sumado a esta ayuda para encontrar a más personas de entre los escombros.

Los puños en el aire son un aliento para las personas que están en el lugar, pues esa es señal de que escuchan algún ruido que los lleve a encontrar una víctima.

Por las calles aledañas a este sector hay largas filas de personas que quieren poner su granito de arena para ayudar.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de cuantas personas han rescatado y cuántas continúan atrapadas entre los escombros.

MÉDICOS

En este lugar se encuentran un grupo de médicos apoyando a los voluntarios que están trabajando para ayudar a remover los escombros.

Alrededor de estos dos días han atendido aproximadamente a 500 personas, algunas hidratándolas, a otros curando sus heridas, principalmente cortaduras.

ESCUELA

Esta fabrica se encuentra ubicada a un costado de la secundaria Simón Bolivar, misma que quedó con grandes daños, la pared que estaba a un costado de la fabrica quedó en escombros.

Por el momento se desconoce hasta cuando podrán volver los alumnos a esta escuela, porque algunos salones principalmente en la planta alta sufrieron grandes daños.

¡Una mano amiga! Se congregan en el zócalo para ayudar

México.- Se observa como a México no lo une la desgracia si no la solidaridad, valor que ha quedado de manifiesto desde ya hace casi 48 horas del sismo que sacudió a la Ciudad de México y a otros estados del país.

Son dos carpas las que están habilitadas en esta zona de la Ciudad, una es para recibir los víveres y distribuirlos y otra es para rescatistas voluntarios, brigadistas de médicos y enfermeras que están ayudando en las labores de rescate en diferentes puntos de la Ciudad y del estado de Morelos.

Hasta esta zona llegó María Santos quien salió de su casa dejando a sus dos hijos encargados con una vecina para trasladarse a este lugar y poder repartir café a quienes trabajan voluntariamente en estas dos carpas habilitadas.

"Me mueve estar aquí el estar agradecida con Dios por qué a mi familia y a mí no me pasó nada pero sabemos que muchas personas la están pasando mal y nada nos cuesta ayudar y ser solidarios", dijo mientras repartía el café.