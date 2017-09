Madre del "Canelo" arremete contra Golovkin

La pelea entre Saúl "El Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin que ocurrió la noche de ayer ha generado gran polémica entre los que tuvieron la oportunidad de ser testigos del combate.

Para muchos de los que estuvieron atentos a lo ocurrido en Las Vegas aún existen dudas acerca del descenlace de la pelea.

Ana María Barragán, madre de Álvarez dio algunas declaraciones acerca del resultado de la contienda donde existió, de acuerdo a los jueces un empate.

Barragán aprovechó las cámaras para arremeter contra el boxeador proveniente de Kasajztan.

"Tú sabes que no ganaste, tú sabes, tú sabes que te partieron tu madre", dijo evidentemente violenta la madre del boxeador mexicano.

Por otro lado, la madre del mexicano afirmó en repetidas ocasiones que la pelea fue robada a su hijo.

"Yo pienso que lo robaron, robaron la pelea. Son unos corruptos, hoy en dí no sirve para nada la Comisión Mundial de Boxeo, los jueces se venden, la pelea la ganó mi hijo. ¿Por qué son así?, dijo la madre del ídolo mexicano al término de la pelea.

Se sabe que en los próximos días se dará a conocer la fecha de la revancha debido a que todos los aficionados del boxeo quieren un ganador.

DISPUESTOS:

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin están dispuestos a realizar una nueva pelea luego de empatar en un reñido combate la noche del sábado en Las Vegas.

Tras el término de la pelea, los dos peleadores alzaron su brazo en alto en señal de victoria mientras que sus equipos los levantaban para ser ovacionados por la afición.

Pero tras escuchar el veredicto de los jueces, el mexicano fue el menos satisfecho, ya que conectó golpes más contundentes, pero los encargado de dar las tarjetas vieron otro resultado.

Al ser entrevistados al término de la pelea, el peleador kazajo respondió que fue una gran pelea y que si el "Canelo" quiere la revancha se la dará, porque hay que declarar a un sólo ganador.

"Claro que sí, si la gente lo quiere hacemos la revancha, desempate porque no hay revancha", dijo el Canelo al término de la reñida pelea que los jueces calificaron 118-110 para el mexicano, 115-113 para GGG y 114-114.

"Ya veríamos (hacer otra pelea) y volvería a ganar", dijo de forma categórica el tapatío (49-1-2, 34 ko), quien se mostró seguro de que el triunfo estuvo de su lado luego de 12 rounds.

"Hice mi pelea, siempre dije que iba a estar un paso adelante de él. No era como pensaba o como decía que tenía la pegada, no me sorprendió nada, salí a ver qué era y después hacer la pelea, gané siete u ocho rounds fácil", aseguró.