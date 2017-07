La mano de Leonor sale por las noches implorando piedad

Morelia, Michoacán.- Cuentan que en la época de la Nueva España llegaron a la vieja ciudad de Valladolid conocida hoy como Morelia un hidalgo tan noble como el sol.



Este hombre Juán Nuñez de Castro; considerado un pan de dios, venía de España acompañado por su familia, su segunda esposa Margarita de Estrada y su única hija Leonor; hija de su segundo matrimonio.

La casona en la vieja ciudad de Valladolid Foto: You tube



Habitaban una casa en una esquina, sobre la calzada de Fray Antonio de San Miguel ó calzada de Guadalupe, ya que esta conducía directamente al santuario de la virgen.



En dicha casona cobra vida esta leyenda, donde sus moradores cuentan un triste y misterioso desenlace.



Según los relatos madrastra e hija vivía una relación típica de un cuento de hadas donde la que lleva más la de perder era la hijastra; Leonor.



La chica, que destacaba por su gran belleza, una rubia hermosa de ojos azules de carácter amable y cariñosa.

Constantemente era manipulada ante el carácter dominante, de su madrastra, de voz ronca y apariencia no muy agraciada, de carácter un tanto hozco daba la apariencia de haber sido gitana de sangre pura.

Ambas pasaban los días la mayoría del tiempo a solas ya que el padre realizaba constantes viajes de negocios a España y Filipinas.



Las dos mujeres llevaban una relación distanciada Leonor procuraba salir de casa, por lo que a escondidas de su madrastra auxiliaba en la capilla de la virgen de Guadalupe curando heridas a los fieles que iban al santuario esto le sumo que fuera nombrada "El ángel de San Diego".



En una ocasión un capitán paso por su ventana y al verla quedó prendado de su belleza por lo que todos los días después de poner llave a su alcoba la joven y el apuesto capitán comenzaban a platicar por la ventana.

Foto: Vista de la casa en la actualidad Foto: Blogger



Para que no los descubriera la rabiosa madrastra, el enamorado caballero ideó un plan para no ser descubiertos; mientras él y la chica platicaban uno de sus subordinados se ponía una tela encima y asustaba a los que pasaban para distraerlos y no le fueran con el chisme a la malvada madrastra.

El plan solo les funcionó por algunos días ya que finalmente la perversa mujer se percató del engaño así que decidió encerrar a Leonor y ordenó a los sirvientes dejarla sin comer ni beber agua.

La servidumbre obedeció los mandatos de la agria mujer, Leonor pasó días y horas encerrada sin nadie que la salvará; debido a la ausencia de su padre y el capitán, ambos fuera de la ciudad.

En una pequeña ventana que daba a la calle la joven sacaba la mano y pedía a los que pasaban por la calle un poco de comida para mitigar un poco el apetito del que era víctima.

Al regresar su padre de viaje e interrogar a todos por su hija la servidumbre revelaron el secreto que la dueña les hizo callar, les ordenó que sacaran a Leonor del encierro pero fue demasiado tarde.

El cuerpo de la sufrida joven estaba consumado y tenía algunos días de haber muerto.

La madrastra junto a los sirvientes fueron encarcelados, al arribar al mismo tiempo a la ciudad el enamorado de la chica y enterarse de lo sucedido dió ordenes para que la vistieran de blanco.

La mano de Leonor se refleja tras los barrotes Foto: Morelianas.com

Sus deseos fueron cumplidos, la llevó a darle sepultura al santuario de la virgen de Guadalupe, Cuentan que si te recargas un tiempo en esa ventana sientes un jaloneo en los pies y una voz; es Leonor pidiendo de comer.

En la oscuridad de la noche dicen , se refleja una mano saliendo por esa ventana.