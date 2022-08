La niña con IQ igual al de Einstein confiesa que sus maestros le hacían bullying en Chiapas

Una niña mexicana con altas capacidades de aprendizaje confesó que a diferencia de lo que se suele creer, no fueron sus compañeros quienes le hicieron "bullying", sino sus propios maestros.

La pequeña chiapaneca, Michelle Arellano tiene un coeficiente intelectual (IQ) de 158, seis más que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y muy cerca de emparejar con el fallecido científico Stephen Hawking.

Con apenas 9 años, Michelle ya dominaba cuatro idiomas: inglés, francés, alemán e italiano. Además, a su pronta edad, ya está por ingresar a la Universidad para estudiar Medicina, al igual que sus padres lo hicieron.

La niña chiapaneca, que apenas cumplirá 10 años, confesó que no eran sus compañeros, sino sus maestros, quienes le hacían un poco de "bullying".

"Me decían que yo no era inteligente y, por ejemplo, si a una de mis tareas le faltaba un signo de puntuación me ponían cinco de calificación", dijo Michelle.

A pesar de la actitud de algunos de sus profesores, la niña chiapaneca ya recibió oferta de tres universidades para estudiar Medicina, una en Massachusetts en Estados Unidos, otra en Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Chiapas.

Pero no solo le dedica tiempo a la lectura, una de sus actividades favoritas, sino también al deporte, pues es cinta negra en taekwondo.

Michelle, además de ser muy inteligente, tamibén tiene gran empatía, y consciente de que en México se estima que haya más de un millón de niños con altas capacidades, como ella hay pocas escuelas.

Por ello, uno de los deseos de la niña chiapaneca es que haya más escuelas "y que capaciten a los maestros para que puedan entender y enseñarles a los niños con altas capacidades. Muchos de estos niños se pierden porque pasan desapercibidos al diagnosticarlos con déficit de atención o Asperger", dijo Michelle.