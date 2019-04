La voz ‘millennial’ de los latinos en Los Ángeles

Ser latina y mujer en un país como Estados Unidos son cualidades que, sin duda, Yarel Ramos ha llevado con éxito. Ella es una joven polifacética que se destaca en el periodismo y la conducción, pero también en las causas humanas.

Orgullosa de sus raíces sinaloenses, la conductora del noticiero Edición digital, de Univision Los Ángeles, habla acerca de su vida y sus perspectivas actuales, como mujer icónica en la comunidad hispana y millennial en el vecino país del norte.

Se le considera una mujer brillante, y no es para menos, pues en entrevista en una visita realizada a la Redacción de El DEBATE en Culiacán lo dejó en claro por su charla amena, cálida y chispeante. Es una amalgama viviente de dos culturas, lo cual la hace excelente representante de la ciudadanía mexico-estadounidense en Estados Unidos. Ella es muy cercana a su comunidad, trabaja en muchos proyectos sociales y a la vez es una mujer cosmopolita que inspira a muchos jóvenes a través de las redes sociales.

Yarel ha compartido paneles con senadores y personalidades, como la actriz Eva Longoria, e interactúa con jóvenes sobre cómo está cambiando el poder político y América con la fuerza de la comunidad latina.

Yarel Ramos. Foto: El Debate

Influencer y periodista, la joven es parte de la innovación de los medios de comunicación, quienes además del televisor han debido adaptar sus estrategias para transmitir en vivo sus programas a través de Facebook Watch.

¿Cómo ha sido tu trayectoria?

Empecé superjoven en los medios de comunicación, la televisión, el periodismo, y empecé con un programa de música, de cultura mexicana en Estados Unidos. Entonces para mí, que estudié periodismo, fue como una transición bien interesante porque nunca pensé que iba a trabajar en un programa de entretenimiento. Yo quería hacer investigaciones y me quería ir a Afganistán, a África.

Me gustaba mucho la responsabilidad social, y cuando me dan esta oportunidad de hacer este programa, como que no sabía qué hacer. Estaba superchavita, y tomé la decisión de hacerlo, fueron unos de los mejores años de mi vida, de mi carrera, en los que aprendí muchísimo sobre México y sobre los mexicanos que viven en Estados Unidos.

El programa era de música, era cubrir en eventos culturales, más que nada mexicanos. Más tarde cubrí las elecciones de Barack Obama en Estados Unidos. Esta experiencia me cambió la vida totalmente, ya que fue cuando el país estaba viviendo unos momentos bien interesantes, donde la juventud estaba saliendo a pedir esos cambios que ellos querían y también que este candidato estaba cambiando la narrativa política en el país y estas conversaciones de racismo y de género que antes no se platicaban tanto.

Fueron momentos muy especiales para mí, y este cambio que hice recientemente a conducir y presentar un noticiero nuevo para Univision pues también fue una experiencia muy bonita, de mucho trabajo y mucho aprendizaje; sentir que tú eres la que está llevando esta conversación con la audiencia, este diálogo con los invitados y que además pues eres también una representante de la comunidad mexico-estadounidense que vive en Los Ángeles.

¿Qué simboliza para ti ser una presentadora de noticias tan joven?

A veces en las noticias tenemos como que un molde de las chicas que salen en televisión o de las mujeres que dan noticias, que son reporteras, y eso también se me hace muy interesante, porque yo que conozco el trato de convivir con muchas de mis seguidoras en las redes o las personas que nos ven.

Me di cuenta que también ellos necesitan ver otros rostros y otras maneras de expresarse, y tal vez yo no tengo los veinte años de experiencia de mis colegas, que las respeto muchísimo, pero les puedo dar tal vez otra manera de dar las noticias, otra frescura, y hay muchas personas que nos están viendo, que se pueden relacionar con mi historia, con esta dualidad que vivimos muchísimos jóvenes en Estados Unidos, como que no somos de aquí ni de allá, pero sí somos de los dos países y pertenecemos a los dos países. Entonces esto fue sin duda un reto, y es, pues, sin duda, un momento muy especial el que estoy viviendo y también de mucha responsabilidad.

¿Qué significa ser una mujer latina y exitosa en Los Ángeles?

Es una responsabilidad muy importante, y sin duda que estamos viviendo todas las mujeres en el mundo, con tantos movimientos que hemos visto de mujeres líderes ejemplares que están haciendo cosas extraordinarias. Están en verdad empoderadas y están motivando nuevas generaciones. Yo nací en Los Ángeles, y mis padres son mexicanos, eso me ha ayudado muchísimo.

Esta dualidad en la que vivimos muchísimos jóvenes mexico-americanos en Estados Unidos. Creo que es un momento muy especial, sin duda un momento en donde todas las mujeres nos debemos de sentir muy orgullosas de lo que estamos haciendo, de trabajar por nuestros sueños y de no creer en estas ideas que a veces nos limitan en muchos aspectos.

Me comentabas que tienes raíces sinaloenses, ¿qué te han dado a ti estas raíces?

Pues mi papá es de un pueblo que se llama El Verde, Concordia, en Sinaloa, cerca de Mazatlán; mi mamá es de hecho de un pueblo que está en Durango, pero está muy cerquita de Culiacán, así que yo, desde que tenía, no sé, cuatro o tres años, venía todos los años sin falta a Sinaloa, y aquí es donde yo aprendí muchísimas cosas. Ya cuando tenía como ocho años, yo soñaba con venir con mi tía a Mazatlán.

Ella tenía una tienda de novedades, y me encantaba venirme con ella los veranos a ayudarle en su tienda, y pues me creía como una niña grande, ¿no?, viajando sola. Ahí es donde en verdad aprendí la cultura sinaloense, la música, y obviamente esas costumbres que tenemos los sinaloenses; la gastronomía, pues, ni se diga; muchos valores que aprendí de mi tía y de mis primos.

Estoy muy orgullosa de mis raíces, muy orgullosa de venir de una familia muy trabajadora que también le ha luchado muchísimo en Estados Unidos. Mi papá, pues, qué te puedo decir, uno de los hombres más trabajadores, nobles, honrados que conozco, y que en sí yo creo que es la representación verdadera de los sinaloenses.

¿Cómo es la comunidad sinaloense en Los Ángeles?

Yo diría que en Los Ángeles, California, es donde hay más sinaloenses en el mundo fuera de Sinaloa, sin duda. Es una comunidad muy grande. Hay muchos sectores incluso de la ciudad de Los Ángeles donde se conoce que ahí es donde están los sinaloenses. Hay deliciosa comida sinaloense, hay cenadurías, marisquerías.

Es una comunidad que también le tiene muchísimo amor a Sinaloa y vienen demasiado a visitar. Creo que se preocupan también por lo que está pasando en el estado y en México. Te puedo dar el ejemplo de mi papá, de mis tíos, que siempre están al tanto en internet, para ver cuáles son las noticias que son importantes para el estado.

Mi papá siempre que vengo le gusta que le lleve los periódicos para tener ese pedacito de su hogar, de donde él nació y creció. Todavía hay muchas personas que le tienen ese gran cariño a Sinaloa, que están superorgullosos de lo que ofrece Sinaloa al mundo: su economía, su música, sus costumbres, sus lugares, que son tan mágicos.

Es una comunidad que es muy representativa de Sinaloa. Hay muchos clubs de sinaloenses que tratan de hacer muchos eventos para ayudar a sus pueblos, hay fraternidades de sinaloenses que hacen eventos, colaboraciones para ayudar a la iglesia de algún pueblo, para ayudar a alguna persona que esté pasando un momento no tan agradable, así que yo como sinaloense en Los Ángeles estoy orgullosa de todos los sinaloenses que vivimos allá y que le tenemos muchísimo cariño a Sinaloa y queremos también escuchar buenas noticias y buenas cosas del estado.

¿Qué mensaje le dejarías a los latinos, a los mexicanos, a los sinaloenses?

Más que nada quiero agradecer a toda la gente que está atenta en todo lo que hago. Al final del día eso es lo que a mí me da mucha alegría, recibir estos detalles de las personas que me ven, de las personas que me siguen en las plataformas digitales, decirles que estoy siempre llevando muy en alto mis raíces, que son raíces de aquí, que son raíces de pueblos, de pueblos que también tienen personas con muchas capacidades, que son inteligentes.

Son personas que vienen, por ejemplo, de Sinaloa y de México, personas que son como mis padres, que han luchado muchísimo y que también se merecen ese respeto y esa admiración, y la tienen, ¿no? Yo soy el reflejo de todo eso, de todos esos sacrificios, de todas esas experiencias. Espero que también otras jovencitas y otras niñas puedan tomar mi historia y hacer algo extraordinario con sus vidas.

¿Qué significa ser ‘millennial’ para Yarel Ramos?

«Se tiene esta idea de los millennial de que queremos todo fácil o todo al alcance de nuestro celular, y que en gran parte sí, crecimos en una época en la que tenemos la tecnología y vivimos con nuestros celulares, la mayoría de cosas las hacemos a veces con nuestros aparatos móviles, somos esta generación “supertechie”, y también pienso que somos una generación que valora muchísimo los cambios sociales, que quiere ver cambios buenos; somos una generación mucho más abierta a diferentes puntos de vista, una generación que quiere conocer, que quiere expresarse, que quiere viajar, que quiere cuidar al medio ambiente, que se preocupa por el planeta, que se preocupa por las diferentes ideologías, por lo que está pasando en diferentes puntos del mundo, no nada más en nuestras comunidades, y creo que eso nos hace también más fuertes. Nos da esos otros valores que no eran tan comunes en otras generaciones.

Tenemos nuevas ideas y nuevas maneras de pensar y de hacer las cosas, muchas de ellas tal vez no van a funcionar, tal vez no son las ideales, pero podemos crear otras olas de cambio en diferentes aspectos. Llevo en alto ser una chica millennial mexico-americana, que también está tratando de empoderar a otras chicas como yo».

El perfil

Nombre: Yarel Ramos

Fecha de nacimiento:

16 de Julio de 1987

Edad: 31 años

Lugar: Los Ángeles, California

Profesión: periodista, escritora, anfitriona en programas de TV y noticieros, influencer en redes sociales, oradora y panelista.

Trayectoria: hija de padres inmigrantes. Fue una estudiante brillante en el Valle de San Fernando, graduada como Valedictorian de Polytechnic High School.

Se enamoró del periodismo en la Universidad de Miami, donde recibió una beca.

Se destacó en todas las pasantías que obtuvo en estaciones de televisión locales en todo Miami, donde desarrolló su pasión por la televisión.

Anfitriona de Universo Now y Universo Rex en NBC Universo, considerada el rostro del entretenimiento, estilo de vida y música para NBC -Universal: E! Latino, Telemundo y MSNBC.

Cubrió las elecciones presidenciales del 2008 y del 2012, afirmándose con ello como voz icónica para la población mexico-estadounidense.

Actualmente exitosa presentadora de Noticias para Univision Communications Inc. en Los Ángeles.

Activista en organizaciones como Corazón de Vida y RAYO.

Premio Nacional de Liderazgo Juvenil de HWC que otorga a Corporación de Mujeres Hispanas.

Presentadora de Influencer Summit en Miami.

Es considerada como una persona influyente en las redes sociales y plataformas digitales:

Twitter/Snapchat/Instagram/Facebook:@yarel_ramos