Lanzan campaña contra discriminación hacia migrantes

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lanzaron una campaña contra la discriminación y la xenofobia hacia los migrantes.

Además, elaboraron una guía para prevenir y evitar el "perfilamiento racial" en las detenciones de esas personas.

"Se trata de un esfuerzo de educación, de información y comunicación para revertir prejuicios y estigmas", indicó en conferencia Alexandra Haas, presidenta del Conapred.

"Los migrantes no son una amenaza, no se puede interpretar esto como una invasión, no es una amenaza a nuestra seguridad ni al tejido social, ni mucho menos a la cultura, son ideas que se basan en racismo, en prejuicios, en estereotipos, que es precisamente lo que queremos combatir".

En el caso de la campaña, señaló, se difundirá información para contrarrestar expresiones de rechazo, por ejemplo, en redes sociales, así como combatir toda forma de discriminación para evitar eventuales actos violentos. En las siguientes etapas se divulgarán materiales para radio y televisión.

Alexandra Haas, presidenta de la Conapred. Foto: Reforma.

Haas explicó que la guía para evitar el "perfilamiento racial" en detenciones migratorias, es un documento inédito a nivel mundial que fue construido por el Conapred, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y expertos en la materia.

El discriminar por cómo se ve una persona es una práctica discriminatoria prohibida por las leyes y el Derecho internacional, que consiste en señalar a un individuo como sospechoso de estar en un país de manera indocumentada o de estar involucrada en actos delictivos, basándose en prejuicios y estereotipos asociados al aspecto físico u origen nacional o étnico, aclaró.

"Es decir, simplemente por como se ve o se escucha una persona, ya asumimos que esa persona está cometiendo un delito o está de manera irregular en México. Esta conducta atenta contra los derechos de los migrantes", subrayó la presidenta del Conapred.

Aseguró que la guía servirá para capacitar y profesionalizar al personal del INM, a fin de que puedan identificar y eliminar las prácticas de "perfilamiento racial" en la gestión de servicios y la operación migratoria.

"Se ha utilizado el concepto de evitar el perfilamiento racial en otras áreas como el tema de seguridad, pero en realidad para el tema migratorio es un documento inédito. No nada más va a ser una contribución para la política migratoria en nuestro país, sino también a nivel internacional", explicó.

"Es una herramienta que es didáctica, de fácil aplicación y la idea es que se eviten estas prácticas en el trabajo diario. En algunos casos, incluso, se ha detenido a personas mexicanas en estaciones migratorias por este perfilamiento racial".