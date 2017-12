Las encuentran muertas en municipios del Estado de México

México.- Desnuda y cubierta con una cobija fue encontrada una mujer de unos 30 años en el municipio de Texcoco.

El hallazgo del cadáver ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana a un costado del canal de aguas negras, ubicado en calle Río Chiquito esquina Xalapango, en el poblado La Resurrección. Según el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue atacada sexualmente y murió estrangulada.

Los peritos de la Fiscalía mexiquense aún investigan si el crimen ocurrió en ese sitio o ya sin vida la mujer fue trasladada al lugar del hallazgo.

Fueron vecinos los que descubrieron a la víctima tirada boca abajo entre la hierba, en un camino de terracería. Sobre su cuerpo desnudo sólo estaba una cobija verde que no alcanzaba a cubrirla.

Al acercarse a ella se dieron cuenta que estaba inconsciente y se le apreciaban golpes en el rostro. Los testigos pidieron ayuda de policías municipales, quienes acordonaron la zona a la espera de los paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer. Ellos indicaron que se le apreciaba un surco en el cuello.

Debido a que la zona carece de iluminación y no hay viviendas cercanas, las autoridades no cuentan con testimonios que arrojen pistas sobre el responsable. La víctima no había sido identificada hasta anoche. Por este caso se inició una carpeta de investigación por feminicidio.

OTRO CUERPO DE MUJER EN CUAUTITLÁN IZCALLI

En Cuautitlán Izcalli fue hallado el cuerpo sin vida de Mónica "N", de 31 años de edad, abandonado envuelto en una cobija en calle Universidad, colonia Santa María de Guadalupe Las Torres, junto al cual fue dejado un mensaje del crimen organizado.

OTRO CASO SIMILAR:

Hallan cuerpo de una estudiante universitaria en Veracruz

El cuerpo de Ashley Miranda Pérez, de 20 años, estudiante del Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz, fue localizado en el municipio de Poza Rica.

Una joven universitaria, reportada como desaparecida desde el 9 de diciembre, fue hallada muerta en la zona norte de Veracruz. Los reportes policiales revelaron que los restos estaban abandonados en la zona conocida como Cerro Grande Escolín, hasta donde llegaron agentes ministeriales para iniciar las investigaciones

Tras su desaparición, varios colectivos iniciaron su búsqueda y una campaña en redes sociales en esa región del estado, hasta que ayer apareció su cuerpo. Diversas organizaciones no gubernamentales estiman que durante el presente año, hay entre 88 y 118 asesinatos de mujeres en Veracruz que podrían tener las características de feminicidio.

Foto: El Debate

Ante la ausencia de cifras oficiales por parte de la Fiscalía General del Estado y del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, organizaciones civiles han emprendido un conteo independiente de agresiones a mujeres.

La coordinadora del proyecto “Asesinatos de Mujeres y Niñas por Razón de Género, Feminicidios en la Entidad Veracruzana”, Estela Casados González informó que se reportan al menos 169 asesinatos de mujeres.

De ese gran total, 118 reúnen características de feminicidios, delito que se creó en Veracruz.

En tanto, el Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUVmujeres) reportó que en el primer semestre del año hay 88 asesinatos de mujeres que podrían tipificarse como feminicidios.