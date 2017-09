Las investigaciones continúan, clausuran el bar 'The Bronx'

Puebla (EL UNIVERSAL).- El caso de la joven universitaria Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada por un chofer de Cabify, aún no se ha cerrado y seguirán las investigaciones, advirtió el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad.

Caso Mara sin cerrarse, continúan investigaciones: Gali

“El caso no está cerrado, a pesar de tener al presunto asesino y todas las condiciones que se dieron en ese momento”, aclaró durante la inauguración del Foro de Protección de Datos Personales en Puebla hacia un Modelo Proactivo, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

En este Foro presentamos las medidas innovadoras de mi gobierno para cuidar tu privacidad. #PueblaProtegeTusDatos pic.twitter.com/XednVbltns — Tony Gali (@TonyGali) 18 de septiembre de 2017

El mandatario estatal, agradeció o a las autoridades municipales de San Andrés Cholula, haber clausurado el antro The Bronx, de donde salió la universitaria antes que fuera atacada, pero dijo que debe investigarse para saber por qué estaba abierto en horarios fuera de la ley y por qué permitieron que a esa hora saliera una joven.

Además, calificó como inaceptable que la empresa de servicios ahora salga a decir que no tienen la obligación de brindar seguridad a sus usuarios, por lo que advirtió que habrá un castigo ejemplar para todos los involucrados, para sentar un precedente nacional.

“Agradezco al alcalde de San Andrés Cholula, que haya clausurado el bar, porque no se cumplió con cerrar en horario adecuado, que sucedió en esta empresa que presta el servicio de taxis y donde ahora dicen que no tienen la obligación de salvaguardar la integridad física de las personas y eso es una línea de investigación que no sólo nos llevará a la consecuencia de qué es lo que sucedió, sino poner un ejemplo nacional”, expresó.

SSP y @PC_Estatal clausuraron "The Bronx Club", en San Andrés Cholula, lugar donde estuvo #MaraCastilla, por incumplir horarios establecidos pic.twitter.com/UpwQBNBKWz — Seguridad Pública (@SSP_Puebla) 17 de septiembre de 2017

El Ejecutivo Estatal aseguró que con o sin Alerta de Género la prevención es fundamental, asi como la integración de la sociedad y familia para evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder.

“Claro que si hay una alerta, bienvenida, no es algo que sea una decisión del estado, es una autoridad federal la que la tienen que normar, pero en Puebla estamos abiertos a esa transparencia para esclarecer un asunto que lastima no sólo al estado, sino a México y al mundo”, señaló.

Dijo que el foro sobre datos personales tiene mucho que ver con el caso de Mara Fernanda, el cual su gobierno enfrenta de manera directa y contundente, pues es necesario que los jóvenes entiendan la necesidad de cuidar su información personal.

Manifestación en Puebla por caso Mara, Foto: Cortesía

"Es preocupante que los jóvenes suben datos: dónde están, a qué hora, que hacen, cuánto traen, qué gastan, qué toman, eso es preocupante. . . y esa es la idea de estos foros, de abrirnos a la sociedad y trabajar así de la mano”, manifestó.

Recordó que en Puebla lo más arraigado es la familia y los valores, por lo que llamó a la sociedad a seguir ese camino y “que caminemos juntos combatiendo la impunidad”.