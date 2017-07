Las lluvias de este martes no afectaron a viviendas

Querétaro, México.- Luego de la lluvia que se registró esta tarde a partir de las 15:20 horas en algunas zonas de la ciudad, con una acumulación de 33 milímetros -hasta antes de las 20 horas- la Unidad Municipal de Protección Civil que coordina Fernando Martínez Garza reportó que no hubo afectaciones en viviendas.

Tres vehículos quedaron varados; uno en Bernardo Quintana, debido a que el conductor intentó cruzar una acumulación de agua, y dos más en la calle Emeterio González, en Hércules, debido al arrastre de tierra y piedras, las cuales fueron retiradas y los vehículos volvieron a avanzar, sin que se hayan presentado personas lesionadas.

En vialidades como Bernardo Quintana, abajo de las vías del tren, hubo un acumulación de agua, así como en Bernardo Quintana con Avenida Universidad, en 5 de febrero y en algunos puntos del centro de la ciudad. Sin embargo, las obras pluviales ejecutadas por esta administración trabajaron de manera adecuada.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, en zonas como Industrialización, Jurica, y Los Molinos, no hubo afectaciones como en otros años durante la temporada de lluvia.

Para este miércoles continuarán las lluvias en la mayor parte del territorio nacional, incluyéndose el estado de Querétaro, debido a una activa onda tropical que se aproxima a la península de Yucatán, la Onda Tropical número 10 localizada al sur de Jalisco y por un canal de baja presión ubicado en el noroeste y el occidente de la República Mexicana, reportó la Comisión Nacional del Agua. Para Querétaro en específico, se prevén lluvias dispersas.

El coordinador de Protección Civil, Fernando Martínez, hizo un llamado a la población para que apoye con mantener limpias las calles, pues dijo que de nueva cuenta se encontró basura, tanto hojas y pasto seco como empaques y bolsas de plástico que fueron arrastradas a los sistemas pluviales y eso es lo que genera acumulación.

“Afortunadamente, a pesar de que la lluvia la recibimos de manera intempestiva en algunos puntos de la ciudad causando afectación vial, se desalojó de manera muy rápida, una vez que hacemos el retiro de estos materiales que provocan que las lluvias se acumulen”, expresó.

Resaltó los trabajos coordinados con Protección Civil del Estado, con la Policía Estatal y con la Guardia Municipal, apoyados también por las delegaciones.

Llamó a la población para que cuando este lloviendo no atraviese por corrientes de agua, tengan cuidado de no refugiarse abajo de árboles o de algún espectacular o infraestructura que pueda correr el riesgo de colapsar y a que no pasen por acumulaciones de agua aunque vayan en su vehículo.

“El agua se desaloja muy rápido; es decir, el agua cae a las vialidades, se arrastra y se acumula en las partes más bajas pero hemos trabajado mucho sobre todo en la limpieza de drenes”, señaló.

En el caso de Bernardo Quintana, dijo que se mandó un vactor para retirar pasto y hojas y fue cuando el agua se desalojó de manera rápida.